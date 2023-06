¿Qué hacen dos gallos en un balcón en Huelva? Un vecino no puede más y denuncia los "ruidos insoportables"

Dos gallos han llevado al límite a Luis Cordón, un onubense que lleva conviviendo con estos "peculiares inquilinos" desde hace unos tres meses. Los animales viven en el piso de un vecino, próximo al de Luis, en la Plaza Corteconcepción, en Huelva capital.

Según dice Cordón, "no paran de chillar desde que el dueño los saca al balcón, antes de las 8:00 de la mañana y al tratarse de una plazoleta en forma de U, se escucha en todo el interior". Desesperado, explica a este periódico que se trata de "un ruido insoportable, roto, parece que maltratan a alguien y es repetido en el tiempo con algunas pausas de alivio. A mediodía es lo peor".

Luis, que está actualmente de baja laboral por depresión y ansiedad, vive con su mujer y su hija (la cual oposita y estudia desde casa) y no entiende cómo alguien puede tener dos aves de corral en suelo urbano cuando, afirma, "es ilegal".

El onubense ha intentado hablar con su vecino, pero dice que este desmiente la tenencia de animales: "Ni siquiera hace caso a las notas que le dejo cada día en su puerta. Las arranca e incluso, en una ocasión, me tiró un objeto por mi ventana. Esto no se puede consentir". Asegura que para que la gente no pueda ver a los gallos desde la azotea, la ha cubierto con una sábana, "pero se escucha y su presencia es igual de evidente".

Luis se ha informado y dice que se trata de algo ilegal, no solo por el ruido a horas intempestivas, sino porque ese tipo de animales "no pueden permanecer en una terraza en la ciudad", por lo que lo ha denunciado ya a la Policía Local y al Ayuntamiento de Huelva en varias ocasiones "pero nadie me da una respuesta".