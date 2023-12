Un frente breve y debilitado dejará lluvias a principio de esta semana en Huelva

Continúan las buenas noticias para Huelva este lunes. Tras conocerse que bajan las cifras de paro este pasado mes de noviembre, un nuevo episodio de lluvias llega este lunes a la provincia de Huelva. Será un frente breve y debilitado, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), pero se dejará notar durante toda la jornada de este lunes especialmente en las horas centrales del día y también de la tarde.

Una jornada en la que habrá que hacer uso de paraguas y chubasquero aunque no será especialmente fría. Los termómetros marcarán mínimas entre 9 y 10 grados mientras que las máximas no superarán los 19 grados. Para la jornada de este martes, en cambio, el mercurio sigue en descenso acompañado de lluvias que serán generalizadas durante todo el día. Las mínimas serán las más frías de la semana, no superando los 7 grados y las máximas rondarán los 13.

Hasta el próximo fin de semana, hay poca probabilidad de lluvia en Huelva aunque podrían darse chubascos aislados durante la jornada del jueves y el viernes. Los termómetros permanecerán al alza, especialmente en lo que a las máximas se refiere.