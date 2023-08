Decenas de familias comienzan a regresar a sus casas tras una tarde infernal por el incendio de Bonares

Decenas de familias del entorno de Lucena del Puerto y Bonares comienzan a regresar poco a poco a sus viviendas con la esperanza de que el fuego no haya provocado muchos destrozos en ellas. Así lo explicaba Antonio, dueño de la finca bonariega Nuestra Señora de las Mercedes quien tuvo que salir junto a su mujer y sus tres perros al ver que las llamas habían alcanzado la parte trasera de su casa. "Escuchamos las voces de la vecina gritando que el fuego estaba al lado de su casa y que teníamos que salir". Eran las cinco de la tarde y el fuego estaba ya a uno y otro lado de la carretera. "Afortunadamente no nos ha pasado nada, el suelo es de hormigón y eso ha permitido que no traspase pero otras casas no han tenido esa suerte", explica Antonio señalando la vivienda de su vecino que sí ha resultado ampliamente dañada.

A las 9:00 de la noche, cuando Antonio y su mujer pudieron volver a su domicilio los rescoldos de las llamas todavía se podían ver y sentir en la puerta de la vivienda y en el inmenso pinar de los alrededores. "Ahora han llegado hasta el polideportivo de Lucena donde también hay muchas casas y va a haber muchas personas afectadas". Efectivamente, numerosos vecinos luceneros tuvieron que salir de sus viviendas alertados por los bomberos y a causa de la cercanía de las llamas y las noticias que llegaban desde Bonares.

Además de las propias familias, los animales fueron los más afectados por el incendio. Durante toda la tarde, fue habitual ver a caballos y burros desbocados, perros saltando los muros de las fincas huyendo en dirección a ninguna parte por los caminos rurales de ambas localidades. En el control de la Guardia Civil de la A-5001, se sucedían las familias que, desafiando al fuego, pedían por favor poder entrar a recoger a sus animales mientras otros se afanaban por buscar a un perro extraviado.

El plástico y el viento, complican la extinción

Al cierre de esta edición, los servicios de Infoca continuaban trabajando a destajo desde el terreno en los centenares de focos que permanecían todavía activos. "Hay muchas zonas en las que el plástico de los invernaderos nos ha complicado mucho las tareas de extinción, esto, junto con el importante viento están siendo claves en la propagación del incendio", explicaba Miguel Ángel, bombero del servicio Infoca en mitad de una tarea de liquidación junto a la piscina de Lucena.

El incendio se mantenía aún catalogado como Nivel 1 por lo que, en muchas zonas, esta noche se ha mantenido el riesgo de que las llamas obliguen a desalojar determinados espacios. Muchas de las familias afectadas no podrán regresar aún a sus casas al menos mientras su control no sea definitivo.

La actividad de los hidroaviones ha sido frenética durante toda la tarde y buena parte de la noche. El ruido era atronador en cada descarga y los vecinos se preguntaban cuánta de aquella agua haría falta para acabar con aquella amenaza para su pueblo. "Necesitamos muchísima más", aseguraba Diego desde su terreno en el paraje Huerta del Hambre. "Mi vecino se ha visto sorprendido por las llamas y no queremos que siga creciendo el fuego. Necesitamos más ayuda y la necesitamos ya".

Esa ayuda no dejaba de llegar. Ante la peligrosidad de las llamas, Infoca elevó hasta diecisiete los medios aéreos y terrestres para luchar contra el incendio entre helicópteros y aviones, y más de 150 personas en tierra con seis vehículos pesados de extinción y dos unidades de maquinaria pesada. Desde el puesto de Coordinación del incendio en Bonares no se descarta que esta cifra sea aún mayor en las próximas horas.

Estabilizado el incendio de Cortelazor

El incendio de Bonares no fue el único en la provincia este sábado. Cortelazor vivió una jornada aciaga desde las 10:15 de la mañana cuando un incendio amanzaba el paraje del Camino del Charco Malo.

En la zona llegaron a trabajar hasta cuatro medios aéreos (dos helicópteros y dos aviones), un grupo de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente y tres autobombas. Se trata de un fuego "de viento con influencia topográfica", que evoluciona por zonas con mucho arbolado, con rachas de viento de Levante mínimas de 10 kilómetros por hora y máximas de 30.