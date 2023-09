La familia bien, gracias

La serie Spy × Family (2019), de Tatsuya Endo, comenzó a publicarse de forma gratuita en la web Shonen Jump+ de Shueisha. Spy × Family narra cómo el agente secreto Twilight, bajo la identidad de Loid Forger, forma una familia fingida, para mantener la paz entre los países ficticios Ostania y Westalis. Twilight desconoce que la niña que adoptó como hija (Anya Forger) es telépata, mientras que la mujer con la que aceptó casarse (Yor Briar) es una asesina profesional al servicio de Ostania. Este cómic fue adaptado a teleserie de dibujos animados estrenada en 2022.

El manga se convirtió en un éxito, con ventas de 18 millones de copias impresas y digitales en Japón hasta mayo de 2022, al igual que su adaptación al anime, que logró altos niveles de audiencia y excelentes ventas en DVD y Blu-Ray. Se ha alzado con importantes galardones como el Kono Manga ga Sugoi! 2020 a mejor manga y los Tsugi ni Kuru Manga Awards 2019 a mejor publicación web.

Tatsuya Endo presenta dos naciones vecinas, Westalis y Ostania, cuyo acuerdo de paz peligra. Para evitarlo, Westalis recurre a su mejor hombre: Tasogare, espía que tiene como objetivo a Donovan Desmond, presidente del Partido por la Unidad Nacional. Tasogare deberá adoptar una nueva identidad y simular una familia en el plazo de una semana.

Tasogare se convertirá en Loid Forger, y encontrará en Yor y Anya Forger los cimientos sobre los que construir una idílica familia para entrar en Eden, prestigiosa escuela en la que se cultivan los futuros círculos de poder y donde asiste el hijo de Donovan Desmond. Sobre Anya recae la responsabilidad de unir lazos con el pequeño Desmond y servir de puente entre Loid y el enemigo de Westalis.

Loid, Yor y Anya saben quiénes son, pero no pueden permitirse airearlo. Loid y Yor tratan de preservar su trabajo; Anya tiene miedo a la intolerancia. En el fondo, su deseo es encontrar alguien con quien crear vínculos afectivos y tener un hogar al que regresar.

No es fácil compaginar el espionaje con ser padre y esposo; ni el asesinato con ser madre y esposa. Más complicado es ser una niña con el poder de leer mentes, lo que implica conocer al detalle qué piensa la gente sobre ella. Un espía, una asesina y una telépata conviviendo bajo un mismo techo y esforzándose para ser una familia y proyectar dicha imagen.

Tatsuya Endo apela a muchos de los recursos de esta ficción de espías que tiene a la pequeña de los Forger como baza narrativa. El autor cambia alianzas de boda por anillas de granada, convierte un partido de balón prisionero en una misión para salvaguardar la paz mundial, y adoptar una mascota lleva detrás todo un entramado terrorista.

Spy x Family absorbe lo anodino de la vida y hace de ello un juego donde todo tiene espacio para la carcajada. No sorprende que sea Anya el personaje más emblemático, porque es la representación tangible de la intención de la obra. Su vida ahora es como un sueño del que no quiere despertar, su padre es un espía y su madre una asesina; y aunque sabe que han cimentado un hogar a base de engaños, encuentra calidez y cariño por primera vez en su vida. Aun siendo consciente de todo, no puede evitar afrontar su sino con una sonrisa.

Esta epopeya familiar destaca por la interacción entre su elenco y por un brillante uso de la comedia. Pese a ser una serie reciente, sorprende la soltura de Tatsuya Endo.

La obra refleja una realidad que asola nuestros tiempos, en los que a veces convivimos entre desconocidos que no se muestran al completo o que tratan de aparentar algo que no son. En unos tiempos en que lo impersonal está en auge, la confianza cada vez tiene menor cabida. El éxito de Endo es plasmar una realidad agonizante, pero saber revertir la situación.

Endo optimiza la lectura de la obra a través de un dibujo limpio y un trazo firme con tendencia a contornear con precisión. El artista nipón alterna la elegancia de los diseños de personajes y vestuarios con el uso de gags y una gran caricaturización en cuanto a expresiones faciales cómicas, con muy buen nivel en las secuencias de acción gracias al uso de líneas cinéticas. La composición de página y el dibujo ayudan a que la dosis de humor de Spy x Family fluya, haciendo su lectura muy disfrutable.

La próxima semana: Mr. Milagro (2017), de Tom King y Mitch Gerads, retrata una sociedad deprimida con temas como la depresión, el duelo, la vida en pareja y el suicidio.