La fábula arácnida

Es inevitable, cuando se piensa en personajes de cómic nacidos como parodias de superhéroes mundialmente conocidos, que el primero que acuda a la mente sea un producto español como SuperLópez, del maestro Jan. Pero Spider-Man también tiene un homenaje, nacido en las páginas de los cómics de la propia Marvel. Las historias de Peter Porker han logrado encandilar a un buen número de lectores, y este peculiar trepamuros ya es canónico dentro de la continuidad del Universo Marvel.

El guionista Tom DeFalco y el dibujante Mark Armstrong fueron los creadores de este personaje en 1983. Su origen está basado en el de Spider-Man, pero se trata de una suerte de fábula sobre una araña antropomórfica que es mordida por una científica llamada May Porker. Mientras trabaja para crear un secador atómico, May recibe una gran dosis de radiación. Esto la vuelve rabiosa, y May muerde a Peter. La mordedura convierte a Peter en un cerdito con muy buen ojo para la fotografía. Por eso, trabaja como fotógrafo para el Daily Beagle de J. Jonah Chacal, y se gana el sueldo haciendo fotos de sí mismo, que es, en secreto, el héroe arácnido que lucha contra el crimen lanzando sus telarañas.

Dado que Spider-Man goza de mucha popularidad y que el concepto hizo gracia, Spider-Ham obtuvo una serie regular con una orientación en principio infantil, pero, como se beneficiaba de guiños a los personajes de Marvel Comics de toda la vida, consiguió que lectores de más edad siguieran sus aventuras y, sobre todo, consiguió especialmente que el personaje haya tenido vida más allá de sus cómics.

Años después del final de su serie, de vez en cuando Peter Porker es rescatado por algún guionista que ve su gran potencial. Ejemplo de esto sería su propio nº en Ultimate Civil War Spider-Ham de J. Michael Straczynski, así como su participación en el evento Spiderverse de Dan Slott, lo cual, definitivamente, lo trajo al siglo XXI, algo que confirma su aparición en la película animada Spider-Man: Un Nuevo Universo.

Pero el personaje no hubiera llegado hasta donde llegó si no fuera por el rico trasfondo de su universo antropomórfico. Spider-Ham, cuando llega el peligro, lucha contra el crimen junto a héroes como Conejulk; Gaticán América; Los 4 Peludos; Thrr, el Perro del Trueno; Deerdevil, el Mamífero Sin Miedo; Nick Furry, agente de SHEEP (Ovejas); el Ganso Fantasma; el Invencible Iron Mouse; Croar y Tejón; la Asombrosa Hormiga Hormiga... En la galería de villanos de Spider-Ham destacan el Ducktor Muerte; Kingcerdo (KingPig); Bullrana; y Todoabejorro (Bee-Yonder). Evidentemente, todos estos nombres tienen más gracia en inglés, porque algunos de los juegos de palabras son intraducibles.

En el apartado gráfico, nos encontramos con un estilo que podría emular o bien el de aquellas publicaciones underground de la España de los años ochenta, o bien el de los Don Miki de la misma época. En cualquier caso, muy adecuado siempre con el tipo de historias que se cuentan aquí.

En cuanto a la edición, Peter Porker, el Espectacular Spiderham: La Colección Completa n.º 1, publicado por Panini Cómics en tapa dura, tiene 424 páginas a color con un formato cerrado de 18,3x27,7 cm, con la traducción a cargo de David Hernández y Eduardo López Lafuente de la edición americana de los diecisiete primeros números de la serie Peter Porker, The Spectacular Spider-Ham, el especial Marvel Tails Starring Peter Porker y el especial The Spectacular Spider-Ham One-Shot.

Las historias son tremendamente divertidas. La creatividad de Tom DeFalco está siempre muy presente, y la asistencia de guionistas con experiencia, tales como Fred Hembeck y Mike Carlin, se nota con creces. Además, la serie goza de dibujos que entran bien. Destaca también el trabajo de Steve Mellor y de Joe Albello. La estética de las historias tiene un cierto toque art-decó.

Tom DeFalco (Queens, Nueva York, 1950) es guionista y coordinador de cómics de Marvel, especializado en Spider-Man y otros personajes relacionados, siendo creador de Spider-Girl, que en un universo paralelo es la hija adolescente de Peter Parker, el Spider-Man original, y de Mary Jane Watson. Tom DeFalco también es creador de Spider-Ham, cerdo antropomórfico que parodia al Hombre Araña.

