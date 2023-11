El sentido de la maravilla

Nacido en 1982, Rocketeer fue un personaje cuya primera aparición tuvo lugar en Starslayer nº 2, de la editorial Pacific Comics. Fue creado por Dave Stevens, un artista cuyos inicios transcurrieron como entintador de Russ Manning y evolucionaron hacia el storyboard, labor mediante la cual participó en obras como Indiana Jones en busca del arca perdida, los dibujos animados de Hannah-Barbera y el videoclip Thriller de Michael Jackson. Sin embargo, el mayor legado de su carrera es sin duda Rocketeer, el improvisado héroe con jetpack encarnado por Cliff Secord, que está inspirado en los seriales pulp del periodo de entreguerras estadounidense. El recorrido del personaje a manos de Stevens fue breve, pero su adaptación a la gran pantalla en el año 1991, de la mano de Disney y bajo la dirección de Joe Johnston, hizo que el héroe alcanzara la fama.

Tras la muerte del autor en 2008, sus herederos cedieron los derechos de explotación a IDW Publishing, que dio comienzo a una nueva serie de cómics creados por distintos autores estadounidenses, pero no sin antes recopilar el trabajo original de Dave Stevens en un integral titulado Rocketeer: Complete Adventures, con recoloreado obra de Laura Martin, como su autor deseó antes de su fallecimiento.

Rocketeer: Complete Adventures contiene el recorrido original del personaje, que se puede dividir en dos arcos. El primero consiste en la introducción argumental de Rocketeer, su origen y presentación de personajes, publicado en cinco números algo dispersos. Tras su éxito en Starslayer nº 2 y 3, la historia continuó en Pacific Presents nº 1 y 2, pero la dedicación de Stevens a su trabajo en Hollywood no le permitiría concluir la historia hasta un año y medio después, en el episodio Rocketeer Special Edition, publicado por Eclipse Comics, tras el cierre de Pacific.

Dave Stevens ofrece en este arco una aventura con sabor clásico, con la esencia de las historias pulp de mitad de siglo XX. El héroe inesperado, temerario y desastre, el maestro maduro que actúa como voz de la sensatez, la novia que espera que madure, los nazi rondando por ahí como villanos omnipresentes… Stevens escribe una guion sencillo que se eleva frente a otras obras gracias a su estilizado dibujo, de un detalle exquisito, y a su simple pero efectivo diseño del traje de Rocketeer. No podemos olvidar tampoco su fijación con la estética pin-up, materializada en esa Bettie, pareja de Cliff, basada directamente en la modelo Bettie Mae Page. Una representación casi tan icónica como la de su héroe, que reavivó la popularidad tanto de la modelo (que acabó haciéndose amiga del autor) como de la estética pin-up.

Hubo que esperar cuatro años más hasta que Stevens pudo comenzar Rocketeer Adventure Magazine a través de la editorial Comico, pero tras dos entregas, la editorial se fue a pique. Sumado a la labor cinematográfica de su autor, el tercer y último capítulo no vería la luz hasta 1995 de la mano de Dark Horse, que después recopilaría todo el arco en el tomo The Rocketeer: Cliff’s New York Adventure.

En esta segunda historia, Cliff huye a Nueva York para recuperar a Bettie, pero acaba metido en una misión para descubrir a un misterioso asesino. Un arco en el que queda patente que Stevens quiso buscar la excusa para exprimir la idiosincrasia del género pulp de los años treinta e incorporar elementos como la Manhattan más dura, un trasunto de La Sombra o artistas de circo basados en el film La parada de los monstruos (1932). Todo ello con un nivel de dibujo superior al de su primera historia.

Rocketeer es hija de su tiempo, y vista con ojos actuales es profundamente ingenua. Sin embargo, la obra mantiene todavía todo ese sentido de la maravilla de la época, aupado por un trabajo en el dibujo que resulta incontestable.

Dave Stevens (California, 1955-2008) fue un ilustrador y dibujante de cómics que se hizo conocido por crear el personaje de cómic y película The Rocketeer, y por sus ilustraciones de estilo pin-up, especialmente de la modelo Bettie Page. Fue el primero en ganar el premio Russ Manning al debutante más prometedor de la San Diego Comic-Con International en 1982, y recibió un premio Inkpot y el premio Kirby al mejor álbum gráfico en 1986.

