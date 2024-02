El reto de hacer competitivo el hidrógeno verde en los procesos térmicos

El hidrógeno verde se está mostrando en el congreso nacional de Huelva como la mejor opción para acelerar el proceso de descarbonización y aumentar la independencia energética en Europa. Su aplicación a sectores como el transporte marítimo es en estos momentos una prioridad que ayudará a reducir la huella de carbono. Sin embargo, todavía es necesario aumentar la investigación para hacer rentable su uso en industrias que necesitan aún de combustibles fósiles, que se comportan de manera diferente al hidrógeno en procesos térmicos, además de conseguir un precio más competitivo.

Éste fue el punto de partida de una nueva mesa redonda que ha acogido el I Congreso Nacional de Hidrógeno Verde que se está desarrollando estos días en Huelva y que contó con la participación del consejero delegado de Atlantic Copper, Javier Targhetta, el director de H2V en Iberdrola España, Ibán Molina, y el secretario general de Asociación Nacional de Fritos, Esmaltes y Colores Cerámicos ANFECC, Manuel Breva.

Atlantic Copper pertenece a un grupo multinacional que es el primer productor de cobre mundial y que tiene distintas fundiciones, una de ellas en Huelva, que produce un 10% más del cobre que consume España al año como conductor térmico y eléctrico.

“El reto que tenemos es el más fácil ya que sólo necesitamos ver cómo ebulle el metal líquido con el hidrógeno, modificar la instalación y aplicar una curva de aprendizaje pero nos preocupa la producción, el almacenamiento y el precio del H2V. No veo la ventaja de la competitividad del hidrógeno ahora mismo y eso me preocupa. No se puede perder la competitividad”, apuntabas Targhetta.

En Atlantic Copper, explicaba su CEO, se aprovecha el calor que se desarrolla en el proceso de metalurgia para conseguir el cobre para generar vapor y producir energía eléctrica en un proceso que no emite CO2. Son una industria electro-intensiva que debe preocuparse reducir costes para seguir siendo competitivos en un mercado global.

“Hemos reducido el 40% nuestra generación de dióxido de carbono en los últimos años y seguiremos reduciendo otro 50% de aquí a 2030”, explicaba Targhetta que insistía en que “si se siguen imponiendo castigos a las empresas en precio de energía y emisiones de CO2 habrá deslocalización. Se hacen los esfuerzos que permite la tecnología”.

El CEO de Atlantic Copper destacó el proceso de economía circular que tienen en marcha su empresa que permitirá una vía secundaria de obtención de metales, un campo en el que Europa es líder mundial y que permite la obtención de los considerados minerales críticos de los que se carecen en el continente.

El director de H2V en Iberdrola España, Ibán Molina, aseguraba que se está ante un reto tecnológico y de competitividad mostrándose convencido de que “debemos aprovechar la oportunidad en España para desarrollar la industria de hidrógeno y que no se desarrolle en otros países, uno de los retos es el precio del hidrógeno. El momento es ahora ante la posibilidad de ser independientes energéticamente”.

Para ser más competitivos hace falta más tecnología y ayudas de las instituciones. El gran proyecto que tiene en marcha Ibedrola en la localidad onubense de Palos de la Frontera puede recibir esas ayudas. A lo largo de este mes se conocerá si ha sido seleccionado dentro de los proyectos estratégicos de la Unión Europea. El objetivo de esta planta es producir 100.000 toneladas de amoniaco y exportarlo por el Puerto de Huelva.

Molina apostaba por desarrollar industrias pilotos para conocer cómo cambia la combustión del hidrógeno respecto al gas en los distintos productos. “Todas las diferencias hay que analizarlas cómo afecta al producto final y que los problemas estén resueltos conforme tengamos cantidad suficiente de hidrógeno. Investigar a la vez que se produce”, añadía el director de H2V de Iberdrola España.

El secretario general de Asociación Nacional de Fritos, Esmaltes y Colores Cerámicos ANFECC, Manuel Breva, planteaba problemas similares a los expuestos por Atlantic Copper para su grupo que aglutina a 24 empresas con una facturación de 7.000 millones de euros.

“Entre el sector azulejero y nosotros se consume el 8% de gas de España, para nosotros la descarbonización es fundamental y bajar las emisiones de CO2”, explicaba Breva que señalaba que desde 2020 están analizando alternativas a la producción ininterrumpida con la que trabajan.

“El hidrógeno lo estamos estudiando porque somos consumidores energéticos pero tenemos que estudiar cómo se comporta el hidrógeno en nuestros procesos productivos, estamos con proyectos pilotos antes de iniciar mayores inversiones. A partir del 2030 los derechos de emisión se dispararán y habrá que tener alternativas al gas”, adelantaba el secretario general de ANFECC que insistía en que “la industria lo que quiere ser es competitiva y rentable, si no es competitiva habrá deslocalización. Hace falta ayuda de las administraciones en la inversión y seguridad jurídica en el uso del hidrógeno, además de licencias administrativas con plazos que sean razonables”.