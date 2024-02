Empresas e instituciones aceleran en Huelva el proceso para producir energía limpia basada en el hidrógeno verde

El desafío es la producción de energía limpia basada en el hidrógeno verde para conseguir combatir el cambio climático y ser independientes energéticamente. Y ese proceso debe acelerarse y tener a Huelva como punto de partida y referente de esta revolución industrial que, en apenas cuatro años, se ha convertido en piedra angular del combustible del futuro.

Huelva, donde se celebra estos días el I Congreso Nacional de Hidrógeno Verde, y que también será sede de la segunda edición entre el 5 y el 7 de febrero de 2025, ha sido el lugar elegido como punto de encuentro al tener todos los requisitos necesarios para esta transformación industrial. Un lugar privilegiado que se extiende a Andalucía, con su Valle del Hidrógeno Verde. y a toda España.

Unidad y colaboración ante un reto de país que arranca con el apoyo incondicional de todos. La Presidencia de Honor del evento ha sido aceptada por el Rey Felipe VI. Todas las administraciones están representadas con el Gobierno central, la Junta de Andalucía, la Diputación provincial y el Ayuntamiento de Huelva; el mundo empresarial con los máximos dirigentes de la CEOE, FEIQUE, CEA y los empresarios onubenses; entidades financieras como el Banco Santander o Caixabank; y empresas energéticas y tecnológicas de la relevancia de Cepsa, Enagás o Siemens Energy.

Todos quisieron estar presentes en este primer Congreso Nacional de Hidrógeno Verde para lanzar un mensaje de que la apuesta que realiza España como país, y más concretamente Andalucía y las provincias de Huelva y Cádiz, es firme y está en condiciones de liderar el proceso de descarbonización en Europa.

Y en cada una de las 12 intervenciones de las que constó la inauguración se repitieron los mismos mensajes. El reto exige compromiso de país y colaboración público-privada, se necesitan alianzas empresariales de sectores como el industrial, el tecnológico y el financiero, hace falta un marco regulatorio que dé seguridad jurídica a los inversores y es necesario mejorar la formación de los futuros trabajadores.

Huelva, Andalucía y España parten de una posición privilegiada pero hay otros países de Europa que están también apostando fuerte por liderar este futuro energético y se debe ir más deprisa situando ya este 2024 como el comienzo de la construcción de los nuevos centros energéticos que tienen estar produciendo en sólo dos años.

Un proceso que da vértigo, según los propios actores, pero que es el camino para seguir en las próximas décadas. El Congreso Nacional de Hidrógeno Verde que se celebra en Huelva hasta el próximo viernes tiene la misión se fortalecer esas alianzas y acelerar el cambio.

Las intervenciones

La presidenta del Comité de Honor del Congreso, Teresa Rasero, fue la encargada de dar la bienvenida y pronunciar por primera vez una palabra que se repetiría con frecuencia, ‘vértigo’. “Da vértigo ver el auditorio y las cosas que se han hecho en tan poco tiempo. Estamos satisfechos por cómo estamos hoy en un momento en el que todos reconocemos el protagonismo del hidrógeno como energía y el papel que tendrá en la descarbonización”.

Para Rasero, el congreso comienza como “un éxito porque tenemos el respaldo de las autoridades, prestigiosos ponentes y una máxima participación. Estamos en el buen camino” pero “sólo tendremos éxito de verdad si conseguimos que los proyectos de hidrógeno se materialicen en Huelva, Andalucía y en España. Fuera también van muy deprisa. Necesitamos una regulación y un apoyo a la inversión y necesitamos sobre todo alianzas y que haya mucha colaboración para crear este ecosistema que permita que la realidad del hidrógeno sea pronto. Sólo pido que hablen mucho y colaboren mucho con nuevas alianzas. Ayuden a la administración a que nos ayude para que el hidrógeno sea una realidad en Huelva, Andalucía y España”.

Esa petición de colaboración fue recogida de forma inmediata por la presencia institucional que se encontraba en la Casa Colón de la capital onubense.

Las instituciones

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aseguró que “llevamos cinco años preparándonos para este momento. Tenemos una oportunidad única que no queremos perder. Tenemos por primera vez una ventaja competitiva respecto a otros países. Podemos conseguir tener energía limpia, segura y barata, la base fundamental para que se asienten empresas e industrias. Tenemos la posibilidad de tener soberanía energética y ofrecérsela a los inversores”.

Moreno trasladó a los presentes que “en Andalucía tenemos estabilidad política e institucional, somos la segunda comunidad más competitiva desde el punto de vista fiscal de España, hemos aprobado el mayor esfuerzo de simplificación burocrática que se ha hecho y somos un gobierno que dialoga con los agentes sociales, las administraciones y la sociedad,”.

El presidente andaluz anunció que “ya tenemos lista la hoja de ruta del hidrógeno verde” con el desarrollo de los valles del hidrógeno y la reconversión de espacios productivos, planes de formación e incentivos para los 23 proyectos de hidrógeno que hay en Andalucía que suponen 5.300 millones de euros de inversión y más de 17.700 empleos.

“Huelva está haciendo una apuesta para ser la capital industrial de Andalucía haciéndolo compatible con el sector turístico y agrario. Queremos y necesitamos a las empresas para que la sociedad evolucione. Las administraciones no podemos poner obstáculos, hay que crear ecosistema fiables y seguros”.

En la misma dirección se posicionó el Gobierno central. La secretaria de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, aseguró que “en tiempo récord hemos demostrado que España va a ser un epicentro de energía renovable y Andalucía es un buque insignia. No podemos fallar”.

Aagesen señaló que “hace cuatro años el Gobierno apostó por hacer de esta energía un proyecto de país y el sector supo reaccionar de forma muy rápida y ahora estamos preparados”. 32.000 millones de PIB en España y 80.000 empleos asociados se puede generar con sólo una parte de esta nueva industria, destacó la secretaria de Estado que incidió en que en España se tiene todo lo necesario.

Las instituciones anfitrionas, la Diputación y el Ayuntamiento de Huelva, destacaron lo que calificaron de “alfombra roja” para las nuevas inversiones que van a llegar vinculadas al hidrógeno.

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, garantizó que “los onubenses tenemos una capacidad única para adaptarnos a los cambios y liderarlos. La industria en Huelva es un ejemplo de coexistencia con el medio ambiente y somos un ejemplo de protección ambiental con el convencimiento empresarial. Estamos ante uno de los momentos que marcarán durante décadas el futuro de la provincia de Huelva”. Toscano aseguró que “vamos a crear el entorno propicio para que las empresas puedan desarrollarse. Hay que ponérselo fácil a quienes quieren invertir en nuestra tierra y la Diputación será una aliada”.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, recibió a los participantes en la “Ciudad Verde del Sur de Europa” sobre la que hizo el anuncio como sede del segundo congreso. “Para Huelva supone la oportunidad de traer empleo y riqueza. Tenemos sol, viento, luz, uno de los puertos más importantes y un parque industrial, no vamos a desaprovechar esta oportunidad, sólo nos faltan las infraestructuras”, reclamó.

“El Ayuntamiento es un aliado de la industria, ya hemos realizado cuatro informes de compatibilidad urbanística, estamos transformando suelo rústico en industrial y adaptándolo a las necesidades de las empresas. Ponemos una alfombra roja a todas las inversiones”.

Las empresas

Cepsa, Enagás, Siemens, Banco Santander y Caixabank son las principales empresas que han apostado por este congreso basado en el hidrógeno verde. El CEO de Cepsa, Marteen Wetselaar, aseguró que “comparto la pasión por el hidrógeno verde como elemento esencial para combatir el cambio climático”.

Wetselaar también se mostró convencido de la apuesta por Huelva como geolocalización. “Tengo que la certeza que su experiencia industrial hará de Huelva uno de los grandes centros de la transformación energética del mundo. Puede liderar la transformación por sus recursos naturales, el talento y su geografía. Estamos ante una gran oportunidad para reindustrializar España y generar empleo de calidad y riqueza”.

El CEO de Cepsa señaló que este camino “debemos hacerlos juntos. Creemos en las alianzas sectoriales, estamos levantando el proyecto más ambicioso de Europa con el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde. Tenemos una oportunidad de crear riqueza y bienestar. España va a liderar el empleo en 2030 en hidrógeno en Europa”. Sin embargo, “el futuro no está asegurado, otros países están acelerando sus procesos, necesitamos un marco regulatorio que dé seguridad a las inversiones y un diálogo constante entre el sector privado y el público para decidir las medidas urgentes. 2024 es el año en el que debemos pasar a la acción inmediata”, concluyó.

El CEO Enagás, Arturo Gonzalo, aseguró que en estos momentos “Huelva es la capital mundial del hidrógeno renovable. Huelva y Andalucía van a ser clave para el futuro, es una oportunidad en términos de reindustrialización. Andalucía tiene todos los elementos para convertirse en un hub del hidrógeno verde”.

Pero para “hacer realidad la promesa del hidrógeno verde se requiere del compromiso y el empuje de todos. Lo está haciendo el Gobierno y de un modo muy destacado Andalucía, para que España aproveche esta oportunidad y consiga el objetivo europeo de descarbonización y ser autónoma energéticamente para fortalecer a Europa”.

La innovación vino de la mano de Thays Zapatero, director financiero en el Suroeste de Europa de Siemens Energy, quien se mostró “ilusionado por las iniciativas que van a salir de este congreso. El hidrógeno verde se ha convertido en fundamental para la transición energética y los gobiernos se están centrando en asegurar el suministro energético ante la inestabilidad mundial”.

“Estamos en un claro punto de inflexión y la buena noticia es que la tecnología está lista para ser implantada. A finales de esta década puede ser un 20% más económico producir hidrógeno verde que hidrógeno gris. Somos un proveedor energético global, llevamos años invirtiendo en esta nueva tecnología. Creemos que el hidrógeno verde puede modificar los intercambios comerciales entre países y España puede ser un actor clave. Necesitamos debatir. Huelva va a ser el epicentro de la transición energética en España y en Europa”, señalaba Zapatero.

La envergadura de todos estos proyectos va a necesitar de una gran financiación. Tanto el Banco Santander como Caixabank se mostraron dispuestos a ello. El consejero delegado Banco Santander, Ángel Rivera, adelantó que “estamos ante un éxito como país si somos capaces de hacerlo bien entre todos, entre las administraciones, los empresarios y las entidades financieras. El éxito no va a ser fácil pero tenemos todos los ingredientes. Sol, agua, tecnología, el compromiso de los empresarios con una gran inversión privada y tenemos que ser listos como país, tenemos que ser generosos entre lo local, lo autonómico y lo estatal”.

“Se va a necesitar mucha financiación y tenemos liquidez suficiente para hacer la transición. Estamos poniendo capital porque queremos ser un actor principal en esta transición energética en la que nos jugamos mucho como país, como Europa y casi como planeta”, aseguraba Rivera.

Por su parte, el Director Territorial de Andalucía de Caixabank, Juan Ignacio Zafra, calificó el hidrógeno como una de las energías del futuro y mostró el apoyo decidido de su entidad a la financiación del desarrollo sostenible. “Tenemos un compromiso en el progreso social y económico de Andalucía. Apostamos 100% por Huelva porque tiene las características industriales y geográficas y el apoyo decidido de la sociedad onubense”.

El mundo empresarial, representado en el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, destacó que “la industria es el motor claro del crecimiento, posee el efecto tractor para generar riqueza y empleo de calidad. Cuando hay industria los ciclos económicos se aguantan mejor”. Por ello, Garamendi señaló que “no tiene sentido los impuestos a la carta a inversores como el sector energético o a la banca que va a tener que financiar una parte importante. Las empresas tienen que ganar dinero, si no, no va a haber inversión y no es posible si se le gravan con impuestos. Espero que el Estado y Europa nos ayude. Los empresarios españoles ya sabemos que tenemos a Huelva de nuestro lado”.

Las intervenciones concluyeron con el presidente de la Federación Onubense de Empresarios (FOE) y organizador del Congreso, José Luis García-Palacios Álvarez, que aseguró que este evento “es una gran oportunidad para aprender, dialogar e intercambiar ideas. Estamos iniciando un camino en el hidrógeno como futuro energético de la humanidad”. García Palacios agradeció la apuesta de las empresas por la provincia onubense y el hidrógeno que “va a ser clave en la transición energética. Huelva puede ser la cuna de investigación del hidrógeno verde”.

A partir de aquí y hasta el próximo viernes, los casi mil inscritos y las más de 300 empresas reunidas en torno al Palacio de Congresos de la Casa Colón de Huelva tendrá la oportunidad de conocer las últimas novedades del sector y, sobre todo, aumentar en esa imprescindible colaboración para acelerar toda la revolución energética que en estos momentos se está fraguando.