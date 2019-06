La Junta de Andalucía garantiza la viabilidad del proyecto del antiguo edificio de Hacienda

La Junta de Andalucía garantiza la viabilidad económica del proyecto de remodelación del antiguo edificio de Hacienda, una edificación emblemática de la capital onubense, ubicada en la céntrica plaza de la Constitución, que albergará la sede de la Delegación del Gobierno andaluz.

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Bella Verano, salió al paso de las declaraciones del concejal en funciones de Urbanismo y Patrimonio Municipal del Ayuntamiento de Huelva, Manuel Gómez, y negó que las obras de rehabilitación del inmueble “estuvieran paralizadas por problemas económico”, tal y como apuntó Gómez el jueves.

Bella aseguró que las obras cuentan con financiación suficiente “como se refleja en los presupuestos de la comunidad andaluza aprobados”, con lo cual “no están paralizadas por falta de liquidez de la Administración autonómica”.

La delegada del Gobierno andaluz en Huelva explicó que la empresa les comunicó que “no hay ninguna paralización sino un problema puntual con una vecina y que las obras siguen”, a lo que añadió que “de no ser así tomaremos las medidas legales contra la empresa que tiene el contrato adjudicado”. La remodelación del antiguo edificio de Hacienda se adjudicó a Joca Ingeniería y Construcciones S.A.

Desde hace unos días no hay actividad en el inmueble, en el que a mediados de junio del pasado año se iniciaron los trabajos de remodelación, cuya ejecución se encuentra actualmente en torno al 12%. Se retiró la cubierta y se ha demolido todo el interior dejando sólo la fachada, que está apuntalada. Ahora queda la fase de pilotaje y la construcción de la nueva estructura interior.

La edificación tendrá una superficie construida de 3.518 meros cuadrados distribuidos en cuatro plantas y un sótano. Se proyecta un patio central con galería perimetral en las plantas primera y segunda y la construcción de una nueva planta retranqueada. El sótano se destinará a aparcamientos.

“La Junta de Andalucía no tiene nada que ver en la paralización de los trabajos”, indicó la delegada, que señaló que “hay una empresa contratada por el anterior ejecutivo del gobierno andaluz, que a su vez tiene una subcontrata, y no es la primera vez que se han producido paralizaciones, de las cuales el Ayuntamiento de Huelva no ha dicho ni pío”.

Bella insistió en que “la Junta de Andalucía tiene liquidez para hacer frente a cada una de las certificaciones que van llegando”.