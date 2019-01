Huelva se sitúa en los primeros puestos del país en la tasa de donantes de órganos

El amor es buena razón para compartir vida

Dentro de este positivo panorama que habla muy bien de la sociedad onubense, hay pequeñas asignaturas pendientes que seguro que con el tiempo se irán aprobando. Una de ellas es la de la donación entre vivos. Este puede ser posible en las circunstancias en las que se necesite un riñón o un hígado.

Uno de los casos es el que vivió hace algo más de tres años. Carmen González no podía soportar cómo su hermano mayor veía deteriorar su estado de salud. Llevaba siete años en diálisis aparte de ser infartado. Ella se lo propuso en reiteradas ocasiones pero Alfonso no quería. Cuando se vio en la UCI cedió y de este modo, comenzó el proceso que debería culminar con la donación de un riñón de Carmen a su hermano. Fue un año muy duro desde que Alfonso dio el sí hasta el momento de la operación, “pero no por mí porque yo tenía muy claro qué era lo que tenía que hacer. No podía ver cómo la salud de mi hermano mayor se deterioraba. Tenía claro que lo iba a hacer y lo haría por amor”.



El proceso incluye obviamente, pruebas médicas aunque no solo éstas porque “lo que tienen claro es que lo primero es proteger al donante”. Carmen y Alfonso habían vivido en una familia en la que palparon desde pequeños, el sentido solidario de las donaciones. Carmen además es sanitaria del Juan Ramón Jiménez. Fue un año entero desde que ambos hermanos se pusieron de acuerdo hasta el día del trasplante. Fue un tiempo mayor de lo que suele ser habitual porque había sospechas de que hubiera una disfunción renal genética lo que podría meter a Carmen en futuros problemas. Cuando toda la parte médica se clarificó quedaron otras pruebas como la psicológica para comprobar que el donante lo tiene muy claro y no es impulsado por un chantaje emocional o por motivaciones materiales.

Cuando los test se han superado, hay que dar un último paso: el juez ha de dar su visto bueno para confirmar que no habrá ningún tipo de compensación por haber hecho la donación. La compensación para Carmen es la alegría de haber dado un paso que le ha dado vida a su hermano. No se arrepiente de lo que hizo y ella también disfruta hoy en día de una extraordinaria calidad de vida. Tan solo una vez al año tiene que ir a revisión.



Para Alfonso, recibir el riñón fue volver a nacer. Explicó que sus reticencias primeras a la idea de aceptar el órgano de su hermana se basaban en que “es mi hermana pequeña y tenía miedo de que ella pudiera tener en el futuro una insuficiencia renal y se metiera en graves problemas”. De este modo Alfonso, onubense afincado en Sevilla, no olvidará el 26 de noviembre de 2015 como esa fecha en que pudo volver a vivir en condiciones. Recuerda lo duro que fueron tantos años de diálisis y su empeoramiento, que fue lo que hizo que su voluntad se doblara y aceptara la propuesta de su hermana. En ese 26 de noviembre, “pasé de no vivir a vivir” porque no solo eran las agotadoras sesiones de diálisis sino un estilo de vida marcado muy acusadamente, por su insuficiencia renal:“Mi situación me impedía poder hacer viajes y la dieta alimenticia era rigurosísima”.



A día de hoy, lleva una vida plenamente normalizada y, al igual que su hermana, tan solo tiene que acudir una vez al año a revisión:“Las revisiones se fueron distanciando en el tiempo. Empezaron una vez por semana y los plazos se fueron ampliando cada vez más hasta llegar a ser de año en año”