El domingo es el nuevo día de Mercadillo en Huelva

El nuevo día asignado al Mercadillo de la capital, al que también se ha sumado un cambio de ubicación al ser trasladado a Marismas del Polvorín, mantiene divididos tanto a los usuarios como a los vendedores ambulantes. En su segunda semana, esta propuesta municipal, consecuencia según explican desde el Ayuntamiento de una decisión tomada en la Mesa del Comercio, cuenta con tantos defensores como detractores.

Y es que como dice el dicho popular, nunca llueve a gusto de todos y cuando se está jugando, “con el pan de mis niños”, como dice Rocío, pues la cosa se pone un poquito tensa. Rocío trabaja toda la semana de mercadillo en mercadillo con su puesto de zapatos, bueno, ahora todos los días no, “porque los viernes ya me he quedado parada, así que no me gusta el cambio de día nada, nada, nada”.

Además, continúa la vendedora, “los puestos ahora son mucho más cortos y no podemos aparcar la furgoneta con la mercancía como hacíamos siempre detrás y tampoco nos permiten poner una visera así que la gente con este calor ni se para a ver los zapatos”. “Es todo un desastre, -prosigue Rocío -, porque tampoco nadie nos ha explicado cómo tenemos que colocar nuestros puestos así que es un caos a la hora de montar”.

Pero no todos opinan como Rocío, ya que por ejemplo para José Luis el cambio ha sido magnifico, “y la ciudadanía de Huelva está muy contenta con que el Mercadillo se celebre los domingos y así hemos visto estos primeros días”. Para José Luis, “los vendedores de Huelva también están a favor del cambio, los que se quejan son los de fuera, ya que el nuevo día no les permite acudir a los mercadillos a los que normalmente iban los domingos y también hay que entenderlos a ellos y tratar de encontrar una solución que le venga bien a todo el mundo”.

Pilar es usuaria frecuente de la venta ambulante y ella no está muy a favor del cambio de día, “porque los domingos como que todo lo haces más lento, te despiertas más tarde, tardas más en organizarte y cuando llegas, pues ya es muy tarde”. Pilar tampoco está muy conforme con la ubicación, “lo veo todo como más estrecho, los puestos más pegados y los pasillos con menos espacio”.

Sin embargo, para Carmen, como vecina del barrio, el nuevo emplazamiento para la venta ambulante de la capital no le puede parecer mejor, “para los que no tenemos coche creo que este lugar está mejor comunicado y es de más fácil acceso”. En lo que respecta al cambio de día también se muestra a favor, “los días entre semana siempre vas con más prisa y así podemos echar la mañana del domingo tranquilamente por el Mercadillo”.

Miguel Ángel tiene un puesto de ropa y aunque es de Sevilla, era también habitual del Mercadillo de los viernes. Para él, el principal problema del cambio de día, y más en esta época, es que Huelva es una ciudad que los fines de semana se vacía a causa de la cercanía de las playas, “y dile tú a la familia que en vez de pasar el día en la playa que vayan al Mercadillo con estos calores, te dicen que nanai, y eso es algo que los viernes no pasa, así que pienso que el público los domingos va a ser menor”.

Cinta también es habitual de los mercadillos y se queja de la dificultad de los accesos, “no es lo mismo si vienes de fuera de Huelva, bajarte del autobús en Damas e irte dando un paso hasta el mercadillo, que tener que montarte en otro autobús y venirte hasta aquí, un domingo, que encima hay menos autobuses, así que todo se complica más”. “A mí me gustaba más los viernes porque podías hacer los recados ese día y así el domingo lo tenías para ti y tus cosas, termina”.

Además de la visita realizada al Mercadillo en el día de ayer, desde la pasada semana este periódico puso en marcha una encuesta en la que preguntaba a los ciudadanos su opinión sobre este tema. Los resultados de ésta confirman la tónica que trasladan tanto vendedores como clientes: 600 votos ha optado por la opción 'Sí, me parece muy acertado que sea los domingos', mientras que 597 han votado 'No, el viernes es el día ideal tanto para los comerciantes y el público'.

Mientras tanto, desde el Consistorio onubense recuerdan que fueron los usuarios del Mercadillo los que reivindicaron el cambio de día al Ayuntamiento, para que las personas que trabajan también puedan acudir al mismo al celebrarse en día no laborable, lo que aumenta de forma considerable el público objetivo del Mercadillo en beneficio de estos comerciantes.

Asimismo, consideran que con estos cambios todos salen ganando: los comerciantes y la ciudadanía. “Se trata de conciliar todos los intereses para que el Mercadillo de Huelva sea más competitivo, dé un mejor servicio a la ciudadanía y se ofrezca como una actividad de ocio y tiempo libre, como se hace en otras ciudades”, afirman.

Esta es la situación después de dos semanas desde la puesta de largo del nuevo espacio para la venta ambulante. Sólo el tiempo podrá la razón a unos, o a otros.