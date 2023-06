Dos detenidos por robos a ancianos de Huelva mediante el 'abrazo cariñoso'

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntas autoras de varios delitos de hurto a ancianos de varias localidades de la provincia por medio del método del abrazo cariñoso, "aprovechándose de la vulnerabilidad" de estas personas mayores para perpetrar estos delitos. Asimismo, se les atribuye también el delito de pertenencia a grupo criminal. Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, la denominada operación 'Tícalo', comenzó tras recibirse diversas denuncias interpuestas por varios perjudicados por el hurto de sus joyas.

Las víctimas, por lo general de edad avanzada, relataban que una persona, normalmente una mujer, se acercaba a ellos con la excusa de preguntarle algo o de que aportara su firma en algún tipo de documento, haciendo mención a alguna propuesta de ayudas para colectivos vulnerables. Acto seguido, la mujer le daba un abrazo en gesto de agradecimiento y afecto, aprovechando para perpetrar el hurto. De esta manera fracturaba el cierre de cadenas portadas en el cuello de sus víctimas de forma "rápida y discreta", o bien, en el momento de realizar la firma en el documento falso, "hacía un sutil movimiento para sustraer el reloj que portaba su víctima".

A continuación, esta persona se alejaba apresuradamente, dirigiéndose normalmente a un vehículo que le esperaba por las inmediaciones con un conductor en su interior para emprender la huida, llegando los investigadores a la conclusión de que tales hechos delictivos eran perpetrados por dos personas. Los dos realizaban un recorrido previo por la localidad hasta elegir a su víctima generalmente de avanzada edad. Para ello, observaban si portaba algún objeto de valor como un collar o reloj de oro, momento en el cual realizaban una parada del vehículo, asumiendo el conductor la función de vigilancia, atento al entorno, por si se aproximara algún vehículo policial. Finalmente fueron identificadas y detenidas dos personas, así como los vehículos con los que se desplazaban por diferentes localidades de Huelva.

En total se han esclarecido once delitos de hurto en distintos municipios de la provincia de Huelva, habiendo ocurrido tres en la localidad de Nerva, dos en Valverde del Camino, uno en Minas de Riotinto, uno en Alosno, uno en Puebla de Guzmán, uno en El Almendro, uno en Villanueva de los Castillejos y uno en Villanueva de las Cruces.

La Guardia Civil ha señalado que estos hechos habían provocado "una gran alarma social", puesto que el ejercicio de dicha actividad ilícita "era frecuente, generando el evidente malestar, inquietud y alerta entre los vecinos de la tercera edad residentes en distintos municipios de la provincia". Asimismo, han apuntado que las joyas sustraídas, además de su valor económico, eran "de un importante valor sentimental" debido a que muchas eran heredadas "generación tras generación". Esta operación ha sido llevada por el Equipo ROCA 2, perteneciente a la compañía de la Guardia Civil de Valverde del Camino. Los detenidos y las diligencias policiales instruidas por este caso, han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2, de Valverde del Camino. Dentro del marco del Plan Mayor de Seguridad, la Guardia Civil imparte charlas de prevención a través de Asociaciones de tercera edad, centros de mayores y ayuntamientos de las diferentes localidades onubenses previniendo, entre otros, de estos tipos de hurtos y aconsejando al ciudadano que "no permita el acercamiento excesivo de personas desconocidas".

"En el caso de que no pueda evitar esa aproximación, no oponer excesiva resistencia, intentar no perder la calma, fijarse en las señas físicas de la persona (tatuajes, ropa, matrícula de vehículo, etc.), y todo ello ponerlo en conocimiento inmediatamente de la Guardia Civil a través de llamada telefónica al Centro de Coordinación de la Guardia Civil 062 o a través del Puesto de la Guardia Civil más cercano", ha subrayado el Instituto Armado.