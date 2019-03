El despertar de Huelva empieza hoy

Junto a ellos habrá hoy muchos más. Todos los que han hecho suya la reivindicación colectiva con la que se ha llegado a este 15-M. Las adhesiones a la movilización se han seguido registrando hasta horas antes de la marcha, como la anunciada ayer por el Obispado de Huelva. No hay distinciones. Colectivos y entidades de toda condición, ayuntamientos y otras instituciones forman parte. También la hostelería y el comercio , desde el principio, que harán más visible hoy el paro, como pocas veces antes se ha visto en la provincia.

Apunta en esa dirección el manifiesto escrito para la ocasión, que será leído esta tarde al finalizar la manifestación por el ex futbolista Jesús Vázquez , natural de Santa Olalla del Cala y recordado capitán del Recreativo.

Hoy es el día. De la masiva movilización de onubenses esta tarde depende buena parte del futuro de la provincia. Es el mensaje lanzado por los convocantes y es la idea que ha puesto en marcha la manifestación en demanda de inversiones públicas para infraestructuras. Si Huelva entera se echa a la calle, los lamentos habituales se transformarán en una protesta rotunda , vistosa, que no podrá ser ignorada por la Administración. Del apoyo popular que tenga la convocatoria dependerá que las quejas trasciendan el ámbito local y que el resto de Andalucía y España se vuelva a mirar a esta esquina del mapa.

El Obispado se suma al 15-M por “un desarrollo que urge” a Huelva

La manifestación por las infraestructuras incorporó ayer el importante apoyo del Obispado de Huelva, que manifestó a través de un comunicado su adhesión a la movilización de la provincia de Huelva. En el escrito se destaca que la demanda ciudadana se centre en “un desarrollo que urge a nuestro territorio”. Además, el respaldo expresado por el Obispado refleja una positiva valoración de “la unidad de todos los agentes sociales en favor del bien común”. La de la Iglesia no es la única adhesión que ha llegado en las últimas horas a la manifestación del 15-M. También el Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía se ha unido a la iniciativa sobre las infraestructuras por acuerdo de su última junta, del que informa en una nota. El colectivo “entiende necesario llamar la atención sobre estas carencias en la provincia”, tras tener en cuenta que el Consejo Económico y Social de la provincia de Huelva ha cifrado en 1.500 millones de euros el déficit de inversiones en infraestructuras en la provincia en los últimos 15 años. También las empresas onubenses de automoción Autogotransa, Isla Saltés Motor y Atlántida Premium han anunciado que formarán parte de la movilización, “absolutamente necesaria”, según su propietario, Ricardo Hueso, “porque si no nos movemos, no conseguiremos nada”. Un día antes, el Recreativo de Huelva y la Federación de Peñas Recreativistas también manifestaron su apoyo a la movilización, que cuenta con el respaldo de numerosas entidades de todos los ámbitos.