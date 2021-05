El descenso de tráficos en abril esconde signos de recuperación en el Puerto de Huelva

Insistir en que el Puerto de Huelva continúa con unos tráficos mensuales que se aproximan a la pesadilla, parece una obviedad; sostener que hasta que los aviones no vuelen no van a recuperar unos ritmos razonables, tampoco es demasiado aventurado y poner al próximo mes de mayo como el cambio de ciclo es a lo que apuntan todas las miradas. El relajamiento de las restricciones de movilidad, tímido aún en el pasado mes de abril, han derivado en unos brotes verdes que abren la ventana a una cierta normalidad que, no obstante, tardará algún tiempo en consolidarse.

Sirva como ejemplo lo ocurrido con dos de los apartados en los que el Puerto de Huelva tiene depositadas buena parte de sus esperanzas en la diversificación de sus tráficos para responder al nuevo modelo en el transporte marítimo, más basado en el valor añadido que en las toneladas netas movidas en los muelles. La mercancía general y los contenedores registraron las mejores cifras de todo lo que llevamos de año. Se trata de dos apartados que tienen una traducción inmediata en la reactivación económica, por lo que se prevé que en los próximos sean mejores.

Por lo demás, abril todavía no refleja la recuperación de la actividad en la refinería de Cepsa en La Rábida, principal suministrador de toneladas a los tráficos marítimos onubenses. La pérdida de petróleo crudo en cerca de la mitad de lo conseguido el año pasado, lastra hasta niveles no conocidos los movimientos en el Puerto Exterior. De los más de 2,5 millones de toneladas que las instalaciones onubenses se han dejado en cuatro meses, 1,6 corresponden únicamente al crudo, o por decirlo con porcentajes, el petróleo es el responsable del 65% de la pérdida de tráficos en Huelva.

La bajada es más significativa si se tiene en cuenta que tampoco el mes ha ido tan mal para el resto de los graneles líquidos e incluso en algunos apartados se anotan subidas ligeras respecto al anterior, con lo que la vuelta a la actividad deberá reducir la falta de movimientos a niveles mucho menores, aunque todos apuntan todavía al verano como el momento en el que podrían recuperar laureles no tan lejanos.

En el único lado de la balanza donde aparecen cifras positivas, destaca el comportamiento de los graneles sólidos, en franco retroceso al perder las toneladas de carbón víctimas del nuevo modelo económico. Se trata de un aumento más que significativo de un 43% aunque su aportación al movimiento total es de apenas medio millón de toneladas. También se refleja el cambio en el movimiento de personas –el año pasado el mes de abril fue uno de los duros del confinamiento– y los pasajeros de la línea que une Huelva con Canarias han crecido más de un 21% respecto a hace un año.

También destaca el comportamiento de la pesca, fruto de la puesta en marcha de las instalaciones de la nueva lonja a mediados del pasado mes de marzo que ha contribuido de manera más que notable al aumento del volumen de comercialización de un sector que precisaba una medida de impulso como la que se ha dado con las nuevas instalaciones.

El movimiento en la dársena onubense parece haberse reactivado, ya que el mes pasado únicamente cinco buques le separaron de igualar las cifras del mismo mes del año pasado, con lo que se añade a las expectativas razonables de un relanzamiento de la actividad el próximo mes de marzo.