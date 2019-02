Una decisión que marca el futuro profesional

María Teresa cursa 1º de Bachillerato y tiene claro que su futuro pasa por estudiar Bioquímica. En cambio, Blanca y Alicia quieren cursar el día de mañana algo relacionado con el marketing pero todavía no concretan su interés. Estas dos últimas ya piensan en Sevilla o Madrid como destino universitario, un cambio de aires para comenzar a labrarse un futuro profesional. Las tres asistieron ayer a la IV Feria de las Universidades Champagnat.

Una iniciativa del colegio Colón Maristas que poco a poco se asienta en el calendario local. Hasta 38 estands con la representación de diferentes universidades, centros universitarios privados o centros de estudios superiores, entre otros, estuvieron a disposición de los más de 1.000 alumnos que llegaron de diferentes puntos de la capital y la provincia. Un evento para ofrecer a todos los estudiantes de 16-18 años “la máxima información posible” para que en esta crucial etapa de sus vidas puedan tener un abanico más amplio de elección. “El fin es ayudarlos en la toma de decisiones”, señaló la directora del centro, María Luisa Andivia.

La futura estudiante de Bioquímica, María Teresa, ve positiva la celebración de esta feria ya que es una forma clave de “conocer la salidas” que tienen las diferentes carreras y estudios. “Y siempre puedes informarte” de otras vías “que a lo mejor antes no te planteabas” y que además en esta Feria de Universidades “agradeces la cercanía” a la hora de recoger información.

La Universidad Pablo de Olavide, la Escuela de Hostelería de Sevilla, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la UHU, la Guardia Civil, la Universidad de Nebrija o la Universidad Europea de Madrid fueron algunos de los puntos de información para todos los alumnos que están a un paso de decidir su futuro profesional. “Estamos hablando de nuestro futuro: de jóvenes que se van a enfrentar al momento de tomar la primera decisión importante y trascendente de su vida, que va a condicionar también su recorrido vital y profesional”, apuntó el alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz, que agradeció este tipo de iniciativas porque “es importante” que los alumnos “tengan información y conocimiento. Y sobre todo poder barajar diferentes opciones, como dónde quieres desarrollar esa etapa”. El alcalde remarcó Huelva como un lugar “fantástico para estudiar y desarrollarse”.

Aquí en Huelva, o en Cádiz “por los carnavales” quiere estudiar Patricia. Su futuro lo tiene claro: Enfermería y después especializarse como matrona. Del ámbito de la salud quiere formar parte Carmen, menos Medicina “porque me da asco la sangre”. Acaba de cumplir los 18 años y a unos meses de presentarse a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) “siempre he sabido por donde tirar pero no la carrera exacta”: Biomedicina, Biología o Farmacia están entre sus opciones.

También estuvo presente en la IV edición de esta feria la vicerrectora de estudiantes de la Universidad de Huelva, Ángela Sierra, quien apuntó que es un “momento clave” para aquellos estudiantes que están a un paso de dar un paso más en su etapa académica. A los estudiantes hay que orientarlos “y qué mejor que con actividades de esta índole”. Sierra señaló que alrededor del 60% de los onubenses que comienzan una carrera lo hacen en Huelva.

Algunos de esos onubenses que finalizan bachillerato optan por entrar en el Centro de Técnicos Deportivos Al-Ándalus para buscar una salida profesional o incluso para utilizarlo como puente para acceder más adelante a la universidad en el Grado de Fisioterapia o Magisterio, entre otros. También estuvo presente en la feria la Escuela de Arte León Ortega, que al mando de su director, Antonio García, ofreció a los estudiantes la información necesaria de su oferta de estudios, aunque como señaló, “el alumno que viene al centro tiene muy claro lo que quiere estudiar”.