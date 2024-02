La crónica del Carnaval Colombino: Viernes, quinto día de preliminares

Quinto día de concurso, un montón de niños pululan por el callejón de los sustos, 12 pequeños con mucha ilusión y nerviosismo están a punto de irrumpir en el escenario , en el concurso de mayores vienen como artistas invitados, casi "na".

Solo os diré una cosa, ahí hay madera. Además reivindicando paz , igualdad y una sociedad más justa, que no haya acoso escolar. Gran mensaje. Donde se lo pasaron engrande fue en el final de su popurrí. Gracias chicos, gracias a los que hacen posible que esto suceda.

Hoy el presentador del acto es Superoidor, del partido trochsaista. Con su capa y sus grandes orejas irrumpe en el escenario. Su humor es poco comprendido pero os diré una cosa, a mí me encanta, otra cosa es que sea el idóneo para presentar.

Desde Alcalá de Guadaíra llegó la murga Vacaciones en Terrasilla. Allí deben volver, menos mal que ellos saben a lo que vienen. La comparsa Odiel también sabe a lo que viene y es completamente diferente. Mucha veteranía, magníficas letras y una música con sabor a Punta. Ha dado un paso hacia adelante. En El primer pasodoble dan un puñetazo gordo en la cara, la boca.... a los organizadores de la gala. La Tarantela es Huelva y forma parte de esos 40 años. Un olvido imperdonable, pero tranquilos, hay muchos olvidos.

Desde Huelva Los puestos de to, murga irreverente, graciosa y con muy poca vergüenza, ha puesto los punto sobre las íes. Me quedo con la música de su pasodoble, preciosa, sencilla y muy bailable. El popurrí es arte y cachondeo. Teatrillo y variedad. Me gusta.

Descanso y superoidor da vueltas por el teatro solo, que estaría tramando.

La comparsa de Bollullos, La clase alta, nos repitieron lo de la clase alta hasta la saciedad, creo que todo el mundo que estaba en la sala sabía que ellos eran la clase alta. Música acorde con el tipo, las dos voces femeninas le dan mayor realce al grupo, aunque a veces suenen un poco estridente. Grupo muy currado en voces.

Desde Huelva uno de los platos fuertes y esperados, el cuarteto La sagrada familia (hasta aquí me persiguen), magnífica representación de los distintos personajes. El tipo es el de la familia Adams y lo bordan, quizás le falte un poco de rima, pero eso ya se ha perdido. El papel de fétido es la base del cuarteto, supongo que por eso se lleva todos los palos. Fede , Te has convertido en un excelente cuartetero.Desde Sanlúcar la Mayor, la murga Alexa, el origen. Pues eso.