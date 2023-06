Se atribuye a John Fitzgerald Kennedy la cita “La conformidad es el carcelero de la libertad y el enemigo del crecimiento”. Muchos consideran a Kennedy, presidente de los USA desde 1961 hasta su asesinato en 1963, como un icono de las esperanza estadounidense; hoy sigue estimado entre los mejores del cargo.

Precisamente, sobre el idealismo y la disconformidad trata la serie New Frontier creada por Darwyn Cooke, que narra la transición de La Edad de Oro a La Edad de Plata de DC, lo cual implica un numeroso elenco de personajes, situando la acción en los USA de la década de los cincuenta hasta el ascenso de Kennedy.

Los años cincuenta trajeron grandes cambios a los USA: tras la 2ª Guerra Mundial, el país se encontraba en bonanza económica, lo que propiciaría el consumismo y el baby boom. El mundo sería testigo de ensayos militares con la bomba H, la Guerra Civil en China, la Guerra de Corea, La Guerra Fría, la Caza de Brujas de McCarthy, el Acta de Inmigración de 1952, y la declaración de inconstitucionalidad de la segregación racial en colegios estadounidenses. En el cómic, el género superheróico vivió dificultades por la censura, que relacionaba la delincuencia juvenil con el incremento de publicaciones centradas en temáticas criminales, de misterio y terror. Imperaba un ambiente de temor ante la posibilidad de ver repetidos los sucesos acontecidos en el Viejo Contienente.

En New Frontier, Cooke plasma en viñetas la caída de los más grandes superhéroes de los USA, quienes en los años cincuenta imaginados por el autor canadiense, vieron cómo su actividad fue reprobada por quienes con anterioridad los idolatraban. La Sociedad de la Justicia de América ve cómo sus años de servicio y dedicación son obviados por burócratas empeñados en dar pábulo a bulos acerca de supuestas actividades antiamericanas. Esta Caza de Brujas propicia un ambiente enrarecido por la prohibición de los superhéroes. Solamente Superman y Wonder Woman, supervisados por el Gobierno, escapan a la prohibición. Para seguir los pasos de quienes durante años sirvieron de inspiración, enmascarados como Batman se resisten a abandonar sus actividades, y quienes dan sus primeros pasos como superhéroes reivindican su obligación moral de emplear sus habilidades en servicio del bien común.

De este modo se siembra el germen que da lugar a la fundación de la Liga de la Justicia de America: una amenza extraterrestre. Esto justifica la cadencia de sucesos que permitirían la unión de los más grandes héroes en una batalla que destila la épica necesaria para comprender la naturaleza, motivaciones y orígenes de los integrantes de la galería de DC Comics.

Todos tienen cabida en este homenaje que destila clasicismo, salpicado de detalles acerca de la política, la cultura, y la sociedad norteamericana de mediados del siglo XX, en un esfuerzo por dar cierta verosimilitud en un género, el de superhéroes, poco propicio para ello.

Esta Nueva Frontera también alude al inicio de una época en la ficción y en la realidad: por una parte, el nacimiento de la JLA, y por otro, el inicio de los sesenta, ya con JFK como presidente de los USA. No en vano, el título de esta obra fue uno de los ejes centrales de su discurso de investidura, haciendo referencia a la necesidad de ver el futuro de los USA con optimismo.

Darwyn Cooke (Toronto, Canadá, 1962) debutó como historietista a mediados de los años ochenta, aunque centró sus intereses profesionales como supervisor artístico de publicaciones y empresas. Bruce Timm lo fichó para el equipo de Batman: The Animated Series, producción televisiva nacida por la Batmanía surgida en 1989 con motivo del film protagonizado por Michael Keaton. Tras esta serie, Darwyn seguiría en Superman: The Animated Series, Batman Beyond, y Men in Black: The Series. Desde su colaboración con Ed Brubaker en Catwoman, Cooke comenzó a acaparar atención como historietista. Su trabajo más reconocido es New Frontier, que se alzó con los más importantes premios del cómic norteamericano. Con posterioridad, Darwyn se ha encargado de algún especial, al tiempo que trata de emular nada menos que a Will Eisner al frente de una nueva serie mensual de The Spirit.

