Los centros educativos de Huelva inician sin instrucciones precisas la retirada de la mascarilla

La prudencia es la nota dominante en los centros educativos de Huelva ante la falta, hasta el momento, de instrucciones autonómicas precisas en relación con la retirada de la mascarilla recién aprobada en el BOE en la mañana de este martes.

"El balón está en nuestro tejado", señala Carmen Borrero, la directora del CEIP Tartessos de la capital onubense. Una comisión técnica de las consejerías de Educación y Salud determinará las instrucciones que harán llegar a las direcciones de los centros a través del sistema Séneca.

El consejero de Educación, Manuel Alejandro Cardenete, recién nombrado tras el fallecimiento de Javier Imbroda, ya adelantó no obstante que sería una retirada escalonada por etapas, comenzando por los alumnos de menor edad. Sería por tanto la novedad más probable del real decreto autonómico que establezca las modificaciones al respecto.

Blas Fernández dirige la escuela infantil Patitos, con niños que al ser menores de 6 años no tenían obligación de usar mascarilla. Sí las educadoras, que de momento la mantienen y así lo han comunicado a las familias.

En esta tónica se mantiene el CEIP Tartessos, donde hablan de "normalidad, cuando las retiraron del patio las mantuvimos porque había aglomeraciones". Por tanto, "hasta tener algo previsto, si en los centros sociosanitarios y en el transporte público las mantienen, nosotros también".

Raúl Parrillo es el presidente en Huelva de la asociación de directores de Primaria Asadipre, de alta representación en la provincia. Señala que los asociados le transmiten "confusión e incertidumbre". Director del colegio rural Adersa 4, por su parte ha consultado a su enfermera referente, y la realidad es que ya "no se puede obligar a nadie". No obstante, denuncia que "no llegan las normas en tiempo para anticiparse a los problemas", además de que los padres que defienden la retirada "demuestran su malestar".

Las familias acogen "como una buena noticia que se quiten", es lo que dice la presidenta de la Fampa en Huelva, Josebe Vázquez. Además de a la prudencia, apela al sentido común según la situación. Aplaude también que se realice "de manera gradual" y que se trata de "un paso importante para tratar de normalizar la situación tras estos dos años". Un paso que facilitará "el aprendizaje y los problemas de dicción, sobre todo en relación con los idiomas".

De normalidad habla también María Luisa Andivia, directora del Colegio Colón Maristas. Resalta sobre todo la conducta de los alumnos durante todo este tiempo, "han sido ejemplares". También, apela a la prudencia recién acabada la Semana Santa y al respeto a los vulnerables porque "esto sigue ahí". En este sentido, hasta al momento mantienen las mascarillas en interiores y así lo han comunicado a las familias a la espera de que les trasladen las instrucciones autonómicas.

Para José María Vázquez, director del IES José Caballero, lo trasladado por el Ministerio de Sanidad "en relación a los centros lo dejan claro". Sin embargo, admite que a falta de más concreción, "se trata sobre todo de una decisión individual, ante eso estamos indefensos porque ya hoy no podemos imponer su uso". Prudencia, de nuevo, y buena voluntad porque "de momento, sólo recomendamos, llevamos días pasando por las aulas para eso".