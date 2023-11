La vieja cárcel de Huelva será Conservatorio de Danza y centro cultural abierto a la ciudad

El edificio de la antigua cárcel de Huelva será Conservatorio Profesional de Danza y centro cultural abierto a la ciudad. El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, así lo aseguró en el Pleno municipal, al que el grupo del PSOE llevó una moción instando a la Junta de Andalucía a la puesta en marcha del Conservatorio Profesional de Danza, moción que no contó con el apoyo del grupo popular.

Arias manifestó que la intención "es que la cárcel se recupere para la ciudad y cuenta con el apoyo de la Delegación de Educación para que así sea", ya que considera la edificación idónea para "el Conservatorio de Danza". Explicó que además se proyecta en las instalaciones un centro cultural con espacios para asociaciones.

El portavoz del grupo socialista, Francisco Baluffo, recordó que el Conservatorio Profesional de Danza es un reivindicación histórica. Huelva y Jaén son las únicas provincias andaluzas que no cuentan con esta disciplina. Ésta es la cuarta vez que se lleva una moción al Pleno reclamándola. Apuntó que en los Presupuestos andaluces "no hay ni un euro para el Conservatorio Profesional de Danza". Explicó que en febrero de 2022, el entonces alcalde, Gabriel Cruz, y la delegada de Educación, Estela Villalba, mantuvieron una reunión para plantear terrenos o edificios para este uso, "tras la visita a las instalaciones que pidió la Junta de Andalucía se concluyó que la vieja cárcel sería un buen lugar".

La portavoz de Grupo Mixto, Mónica Rossi, manifestó que "tenemos que tener este conservatorio para defender la igualdad de los onubenses respecto a otras provincias de Andalucía". Rossi abogó porque "de una vez por todas se den los pasos para tener ese recurso tan importante" y pidió que en la vieja cárcel "se respeten los usos acordados antes". También el portavoz de Vox, Wenceslao Font, reclamó el Conservatorio Profesional de Danza para que los jóvenes no tengan que desplazarse de Huelva. Baluffo solicitó que "haya una resolución pronta y que aparezca en los Presupuestos de la Junta de Andalucía la consignación necesaria".

Fue una sesión plenaria en la que Inmaculada del Carmen González renunció como concejal, del grupo socialista, del Ayuntamiento de Huelva. "No ha sido fácil esta tarea, ha sido enriquecedora, fugaz, es una parcela de la que he hablado, escrito, pero no había participado, requiere compromiso y responsabilidad". Aseguró que su renuncia "es una decisión meditada y reflexionada en el tiempo". Agradeció a Gabriel Cruz que le propusiera esta tarea, "los compañeros del grupo me han acogido como una más". A ellos los animó a "seguir trabajando por Huelva".

Por otro lado, el equipo de Gobierno, con el apoyo de Vox, sacó adelante su moción en defensa de la Constitución Española, la igualdad de los españoles y el respeto al Estado de Derecho y la Democracia. Pone de manifiesto la repulsa a cualquier Ley de Amnistía "por ir en contra del principio de igualdad de todos los españoles ante la Ley", así como a la celebración de cualquier referéndum de autodeterminación "por ser acciones contrarias a la Constitución". Además, muestra el rechazo a la concesión de privilegios económicos o fiscales a cualquier comunidad autónoma, considerando que rompe la igualdad y solidaridad entre todos los territorios de España. También salió adelante la moción de Vox de rechazo a la Ley de Amnistía con el apoyo del grupo popular.

Aparte se llevaron al Pleno mociones contra la violencia de género. El Ayuntamiento de Huelva se compromete a impulsar una concienciación colectiva, de forma que la sociedad asuma que "cuando se maltrata a una mujer, se maltrata a toda la sociedad y que el agresor sepa que no encontrará nunca complicidad por sus actos". Además, se apuesta por trabajar en la educación en igualdad, unirse a instituciones y asociaciones para reforzar todos los mecanismos de prevención, atención, apoyo y protección a las mujeres víctimas; y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) "de no dejar que nadie se quede atrás".

Por otra parte, se aprobó la moción de Vox sobre la mejora de las zonas de carga y descarga. El Consistorio estudiará su ampliación y horarios adecuados; facilitar a los usuarios información sobre estas plazas, su localización y horario en forma digital; y la creación o contratación de una app que permita la reserva de estas plazas para agilizar y optimizar su uso.