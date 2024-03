¿Cuándo se cambia la hora para dar paso al horario de verano? Este es el momento

Cada vez queda menos para cambiar la hora de nuestros relojes y dar la bienvenida al horario de verano. Pero ¿cuándo exactamente? En la madrugada del sábado 30 de marzo al domingo 31 deberemos adelantar la hora de nuestros relojes, coincidiendo con la Semana Santa.

Quiere decir que a las 2:00 de la mañana serán las 3:00, para los personas más dormilonas esto dignifica dormir una hora menos. Pero también se traduce en que amanecerá una hora más tarde, y por ello también anochecerá una hora más tarde haciendo cada vez que las tardes sean más largas.

¿Por qué cambiamos la hora de los relojes dos veces al año?

El ajuste horario se debe a la necesidad de cumplir con la ley de la Unión Europea que obliga a todos los Estados miembros a cambiar la hora para contribuir al ahorro de energía y aprovechar más las horas de luz. El ahorro en iluminación puede alcanzar unos 300 millones de euros, según estimaciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). De esta cantidad 90 millones correspondería a los hogares españoles, lo que se traduce en un ahorro de 6 euros por horas

Además, este cambio ayuda a que la jornada laboral se ajuste mejor a las horas de luz. Este cambio ya se propuso por primera vez en el siglo XVIII, y más tarde de nuevo en 1905, pero no se hizo oficial hasta 1973.

No te olvides de ningún reloj

Con la llegada de los relojes inteligentes y de otros dispositivos electrónicos cuando llega el cambio de hora no debemos olvidarnos de ninguno. Todos los dispositivos electrónicos que no tengan conexión a internet por si mismos deben vincularse a este para actualizar su hora de forma automática. Para el resto de relojes deberá hacerse como siempre: de forma manual. Sin embargo, siempre conviene revisar que tengas activada la opción de cambio de hora automática activada, ya que si no deberás hacerlo de forma manual.

El cambio horario podría tener fecha de caducidad

Según podemos leer en el Boletín Oficial del Estado, la previsión es que tengamos horario de invierno y horario de verano hasta el año 2026, cuando podría darse la fecha límite para unificar horas, o bien para continuar con el sistema que ha reinado hasta la fecha. Para ello deberemos estar pendientes de lo que publica el Boletín Oficial del Estado.