Amenazas al balcón con más historia de la ciudad

Aun así, no es únicamente tarea del Consistorio el mantenimiento del balcón más bello que ofrece la ciudad, sino que la sensibilización ciudadana tiene que responder ante esta problemática. En este sentido, las campañas de limpieza y concienciación se antojan muy necesarias para advertir de una situación que afecta a todos los onubenses.

Los residuos no representan el único desafio al que tiene que enfrentarse el Consistorio para adecentar esta zona. El espacio relativo al mirador superior del Conquero presenta múltiples desperfectos. Entre ellos, la oxidación de ciertas estructuras, diferentes grietas que acaban en roturas de los materiales que componen el propio mirador o el resquebrajamiento del suelo. No obstante, el Ayuntamiento avanza en estos días en la contratación de los proyectos que tienen la pretensión de rehabilitar este mirador, encardinados en la Edusi (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado).

Por otra parte, las características naturales de este emplazamiento hacen de él un espacio propenso a la aparición de incendios . Por consiguiente, es más habitual de lo deseable toparse con residuos de basura calcinados junto a la maleza desvelando un paisaje que no presenta los rasgos que debería reunir un espacio natural de esta envergadura. Además, el fuego provoca la pérdida de la flora autóctona donde se congregan multitud de aves que vuelan entre el Parque Moret y la zona de las Marismas del Odiel. Asimismo, repercute también en la población que reside en las zonas cercanas al cabezo y a las personas que transitan por esa zona por motivos laborales, de estudio o de ocio.

La Fuente Vieja es un alojamiento para ingentes cantidades de residuos

La connotación histórica que atesora la Fuente Vieja pasa inadvertida para la mayoría de onubenses y turistas. Este enclave, que data del siglo I d.C. se presume como la única vía de entrada al acuerducto subterráneo romano que se emplaza en una de las laderas del cabezo del Conquero.

Para potenciar el valor de este espacio, así como el conocimiento del mismo, resulta indispensable la realización de tareas de limpieza y rehabilitación del mismo. Sin embargo, la situación actual de la fuente dista mucho de la que sería ideal. La suciedad prevalece y envases, botellas, plásticos, excrementos de mascotas y otros residuos se amontonan entre la hierba cercana a este monumento. Igualmente, el agua no discurre por el pavimento bajo la Fuente Vieja, construido en los últimos años del siglo XIX.

Antes de que tuviera lugar la aplicación de las actutaciones enmarcadas en un proyecto de más envergadura, la Edusi (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado), se han realizado trabajos de mejora durante los últimos cuatro años. De este modo, se han ejecutado tareas de limpieza, así como de cierre del acceso a la galería subterránea. No obstante, el aspecto que presenta este espacio evidencia que esto no ha sido suficiente.

La redacción de este proyecto se está ultimando con ánimo de devolver el valor histórico que merece la Fuente Vieja. En este sentido, el alcalde Gabriel Cruz señalaba antes del inicio del verano la necesidad de “promover una rehabilitación física de calado en este entorno tan especial de nuestra ciudad, con una operación de rehabilitación y equipamiento que permitirá el disfrute y realización de actividades de ocio, la cultura y el esparcimiento”.

La Edusi contempla hasta dos líneas de actuación en el Conquero para las que destinará aproximadamente 370.000 euros. La relativa a la Fuente Vieja persigue otorgarle un valor arqueológico y natural con el objetivo de facilitar la accesibilidad de los ciudadanos y el encauzamiento del agua que lleva esta fuente.