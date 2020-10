La asociación Agua Viva señala que la "peor pandemia que asola al mundo es la de la pobreza"

Hoy se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, con el reto de alcanzar el primer Objetivo de Desarrollo Sostenible, que es nada menos que "poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo". A día de hoy, unos "783 millones de personas en todo el planeta vive por debajo del umbral de pobreza". Sólo en Europa, 113 millones de ciudadanos –una cuarta parte de la población de la Unión Europea – "viven amenazados" por esta situación. En España, la cifra "supera los 12 millones de personas."

"La erradicación de la pobreza es uno de los mayores retos globales con que se enfrenta actualmente el mundo. La pobreza no es solo una cuestión económica. Se trata de un fenómeno que comprende la falta de las capacidades básicas para vivir con dignidad, así como falta de acceso a la electricidad, el saneamiento o los alimentos. La pobreza es, en sí misma, un problema de derechos humanos urgente, por ello, reducir la pobreza y erradicarla es una obligación de todas las sociedades". Son palabras de la asociación Agua Viva, que ha organizado un acto conmemorativo en el Parque de la Luz de la capital, con la presencia de la concejala de Políticas Sociales e Igualdad, María José Pulido; la concejala y viceportavoz municipal de Cs, Noelia Álvarez y el concejal y portavoz adjunto del grupo municipal del Popular Popular, Francisco Millán. También han acudido vecinos, así como personas participantes del programa Eracis de Agua Viva.

El acto ha constado de dos partes, una primera en la que se ha realizado un flashmob reivindicativo del día y, a continuación, una segunda, en la que se ha procedido a la lectura del Manifiesto del Día para la Erradicación de la Pobreza.

Desde la asociación Agua Viva recuerdan que “no podemos perder la perspectiva de que la peor pandemia que asola el mundo es la de la pobreza y por eso es muy importante que esté en todas las agendas políticas de todos los gobiernos y sea tratado como un tema prioritario” Con actos como éste, se trata de recordar a la sociedad, la necesidad urgente de erradicar la pobreza: “Estamos luchando frente a dos virus, el del Covid-19 y el de la indiferencia ante la desigualdad. Entre todos tenemos que ponerle freno. Por eso, el primer objetivo de desarrollo de la agenda 2030 es poner fin a la pobreza extrema en todas sus formas y dimensiones”.

Manifiesto

En 1993 la Asamblea General de Naciones Unidas decide establecer el 17 de octubre como Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. El objetivo principal es promover una mayor conciencia sobre las necesidades de erradicar la pobreza y la indigencia en todos los países del mundo. Hace falta destacar que, en la reunión cumbre del Milenio, los jefes de estado y de gobierno se comprometieron a reducir a la mitad las personas que viven en la indigencia antes de 2015.

En el año 2000, 191 jefes de estado y de gobierno firmaron, la Declaración del Milenio, comprometiéndose a trabajar conjuntamente para conseguir cumplir los Objetivos del Milenio (ODM) y acabar con la pobreza extrema en el mundo antes del año 2015. Además de ser un compromiso sin precedentes, los ocho Objetivos del Milenio representan un gran paso en el camino para el desarrollo.

En septiembre de 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó la resolución Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que supone un programa con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas concretas a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. El documento, apela a todos los agentes sociales, económicos y políticos invitando a diseñar marcos de acción adaptados a cada realidad local, sin dejar a nadie atrás y dotando a todas las acciones y políticas públicas de una visión transversal de sostenibilidad desde una triple dimensión económica, social y ambiental.

Sin embargo, hoy ya en 2020, la pobreza extrema continúa siendo una realidad cotidiana para más de 1.000 millones de seres humanos. 963 millones de personas tienen una alimentación insuficiente para satisfacer sus necesidades energéticas diaria, y, todo esto, agravado por la situación que mundialmente estamos viviendo con la pandemia del Covid-19.

Esta realidad no se aleja de la cotidianidad de nuestros barrios. Por eso, aprovechando la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, hoy paramos. Paramos para que todas esas personas sepan que no están solas, que lucharemos y seguiremos parando, parando o haciendo ruido, hasta que consigamos una vida digna para todos los seres humanos y que la pobreza se convierta en un recuerdo del pasado, pero no vuelva a ser nunca una realidad.