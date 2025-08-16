Terremoto cerca de la costa de Huelva: registran un seísmo de magnitud 5,7 en Cabo de San Vicente
Pese a la magnitud del temblor, los servicios de Emergencias 112 no tienen constancia de que se haya sentido en la provincia
Registrados cuatro terremotos cerca de Huelva: uno de ellos, de magnitud 4,3
Un terremoto de magnitud 5,7 en la escala de Richter (que va de 0 a 10) se ha registrado durante la tarde de este sábado no muy lejos de la costa de Huelva, en aguas cercanas al Cabo de San Vicente.
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha informado de que el seísmo se produjo a las 18:28, con una profundidad de cero kilómetros.
Pese a la magnitud del temblor, que roza los 6, no se tiene constancia de que haya sido percibido en la provincia de Huelva.
