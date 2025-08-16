Madrugada accidentada en El Rocío: dos personas heridas graves en incidentes con animales

Esta madrugada ha habido dos accidentes con caballos en la aldea almonteña de El Rocío, según han notificado desde el Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencias Condado - Campiña Equipo Delta. En ambos incidentes se ha llevado a cabo el traslado de las personas a centros hospitalarios para ser atendidos de urgencia.

El primer avisó llegó a las 1:00 de la madrugada por un accidente con un carro con mulos en la aldea. Hasta allí se desplazó el dispositivo sanitario para atender a una persona herida que presentaba fractura abierta de tibia. Se procedió a administrar analgésicos, inmovilizar y trasladar en ambulancia al Hospital Infanta Elena de la capital.

Esa misma madrugada un segundo aviso a las 02:45 alertó de nuevo de un neuvo accidente en El Rocío al caer una persona de un caballo. Los servicios sanitarios atendieron en el lugar al herido antes de trasladarlo de urgencia al Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, aunque dada su gravedad se derivó finalmente al Virgen del Rocío de Sevilla

Desde el Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencias han agradecido la colaboración a los testigos y compañeros que se encontraban en el lugar y ayudar a atender a los heridos.

Advertencias al montar a caballo

En estos días de mayor confluencia de personas y animales en El Rocío con motivo del Rocío Chico el dispositivo sanitario ha pedido extremar las precauciones a la hora de montar a caballo o transitar por zonas en las que se encuentren estos animales. Señalan principalmente mantener la distancia entre el caballo o carro y las personas para evitar golpes o pisotones.

Si se monta a caballo no se deben soltar nunca las riendas y hay que estar atento a cualquier señal de nerviosismo que pueda mostrar el animal ante ruidos o multitudes para evitar que se descontrole. En caso de que se transite por calles concurridas debe avanzarse a paso lento señalizando su presencia con la voz para que los peatones y los conductores te vean. No debe usarse nunca el móvil mientras se maneja al animal o un carro para evitar distracciones.