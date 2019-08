El autor del apuñalamiento del policía de Punta Umbría condenado a dos años de prisión

El principal acusado por el apuñalamiento del jefe de la Policía Local de Punta Umbría, Fernando C. M. ha sido condenado a una pena de dos años de prisión por los delitos de atentado contra la autoridad y lesiones leves y será puesto en libertad a lo largo del día de hoy del centro penintenciario de Huelva donde se encuentra recluido desde que fuera detenido. Además, el juez ha dictado contra él una orden de alejamiento de cuatro años de Punta Umbría. Su hermano, Mikel C. M. ha dido condenado a seis meses de prisión, mientras que el tercerno de los acusados, el bañista Manuel P. V. deberá pagar una multa de 540 euros. A todos ellos se les ha dictado la suspensión de la pena condicionada a que no vuelvan a cometer ningún tipo de delito.

El huez había citado esta mañana a los acusados por el apuñalamiento del jefe de la Policía Local de Punta Umbría para comunicarles la sentencia. Los tres, Fernando C.M., Mikel C.M. y Manuel P.V. llegaron al edificio de la Audiencia Provincial de Huelva a primera hora de la mañana para escuchar la sentencia por el altercado del 7 de agosto en el que resultaron heridos seis policías locales de Punta Umbría, entre ellos el jefe del Cuerpo, apuñalado por el primero.

La vista oral se produjo el pasado miércoles y en ella la Fiscalia rebajó su petición inicial a dos años de prisión, mientras que la acusación particular que defiende los intereses del policía apuñalado, mantuvo la misma a una pena entre los dos años y siete meses y los tres años y seis meses de prisión.