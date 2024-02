Psicología y salud: El apego en las parejas

Una de las necesidades más importantes para los seres humanos es sentirnos queridos y establecer vínculos afectivos. Para poder tener la sensación de seguridad, aceptación y afecto, es decir, que nos sintamos queridos y acompañados , el objetivo de nuestro sistema de apego consiste en eso, cubrir esta necesidad. Podríamos definir el apego como el vínculo afectivo establecido.

Según John Bowlby, el creador de la teoría del apego, esto se va a forjando a través de las experiencias de seguridad que vamos viviendo cuando somos pequeños con nuestros padres o cuidadores.

El apego nos afecta en la forma en que nos relacionamos con los demás y nos vinculamos con ellos, especialmente padres, hijos y parejas. Nos vamos a centrar en el apego de las parejas, aunque como hemos dicho, este apego, se ve también muy pronunciado en las relaciones con los padres y amigos.

¿Qué tipos de apego hay? podemos hacer dos grupos:

El apego seguro lo desarrollan las personas que tuvieron un cuidador y una crianza que estaban caracterizadas por el afecto, la disponibilidad de nuestros padres o cuidadores y su aceptación. Todo esto, esto ayuda regular en un entorno tranquilo y emocionalmente estable.

Las consecuencias de un apego seguro serían:

No me da miedo el compromiso ni me da miedo estar solo; suelo confiar de las personas que me rodean; no manipulo ni busco estrategias para que mi pareja haga lo que yo quiero; en la discusión suelo escuchar a la otra persona, soy capaz de negociar y me muestro flexible, no huyo de las discusiones, sino que las gestiono; expreso, como me siento con total naturalidad; y me suelo centrar en el presente haciéndome responsable de la parte que me corresponde en la pareja.

El segundo grupo sería el apego inseguro, dentro de este grupo se divide en tres tipos, apego ansioso, evitativo y desorganizado.

Características de las parejas que se relacionan desde un apego ansioso: Necesito preguntar, y comprobar el cariño, de si me quieren o no a mis parejas; a veces me enfado de una manera exagerada, porque necesito tener la atención constante para sentir que de verdad me quieren; necesidad de tener mucha intimidad en la pareja, de una forma rápida; ante los conflictos o discusiones que suelen surgir en mi pareja, me lo suelo tomar como algo personal o como que ya no me quiere o me rechaza; suelo desconfiar mucho de las personas, pero sobre todo de que mi pareja que me sea infiel o me deje; suelo idealizar a las parejas.

Las causas más frecuentes que suele haber detrás de un apego ansioso, suelen ser familias que han tenido unas relaciones con una elevada intensidad emocional, aunque también pueda haber muchas carencias afectivas, estilos educativos, muy exigentes y muestra de desprecio. además de aumentar los niveles de ansiedad en los vínculos debido a separaciones físicas emocionales, como pueden ser divorcios, duelos, enfermedades, hospitalarias, etc.

El apego evitativo en las parejas, se caracteriza por: cuando hay una discusión o algún desacuerdo, tienden a evitarlos o irse de la situación; suelen desconfiar de las parejas, porque piensan que le van a mentir o que se van a aprovechar de ellos; hay mucho miedo el compromiso a comprometerse en la pareja; cuando comienzan una relación, tienden a sentirse asfixiados, porque creen perder la libertad y se agobian; suelen ser muy contradictorios cuando no están con las parejas los echan mucho de menos pero cuando están con ellos se sienten muy agobiados; suelen utilizar estrategias para distanciarse emocionalmente o físicamente; suelen desilusionarse en general, no solo con las parejas, sino con todo el mundo.

Las causas que pueda ver en este estilo de apego evitativo son que detrás suele haber un entorno familiar que no favorece o no ha permitido la expresión de sentimientos y necesidades y, es más han castigado, en este tipo de ambientes de crianza, la expresión de esta necesidades o sentimientos. No suele haber en estas familias, expresión de afecto y cariño, ni sienten que sus problemas sean importantes ni que les vayan ayudar. Por eso suelen utilizar la evitación emocional.

¿Cómo se manifiesta el apego desorganizado el tercero, dentro de los apegos inseguros?:

Suelen manifestar de manera habitual conductas de violencia física verbal ante cualquier situación que les incomode; suelen estar pensando que estrategias pueden utilizar para manejar a su pareja y conseguir que haga lo que ellos quieren; no me gusta que mi pareja dedique tiempo a otras personas que no sea yo; necesito continuamente estar cerca y sentir la cerca, aunque para mí nunca es suficiente y me enfado; necesito sentir continuamente a mi pareja que esté cerca mía, y si no es así me enfado;

Causa que suele haber detrás de un apego desorganizado:

Es muy frecuente además de las causas anteriores de los otros apegos inseguros suele ser familias con tendencia a la violencia física verbal, con faltas de cuidado y abandono. Es muy frecuente que hayan vivido experiencias muy dramáticas, como pueden ser abusos sexuales emocionales, físicos y a haber convivido con personas que han tenido algún tipo de enfermedad física mental.

Está claro que el apego es un sistema que hemos aprendido a través de las experiencias que hemos vivido en nuestra infancia, con nuestros cuidadores o padres y a raíz de ahí creamos una serie de creencias limitantes que se mantienen en el presente. Lo primero que habría que hacer es tomar conciencia de cómo nos relacionamos con las parejas, ver qué estilo de apego tenemos y comprender dónde hemos aprendido dichas creencias limitantes.