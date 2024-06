Antonio de la Torre protagoniza 'Los Tigres': "Me ha sorprendido la gran belleza de Huelva que convive con la industria"

Antonio de la Torre es el protagonista principal de la película Los tigres, junto a la actriz Bárbara Lennie. Durante el rodaje del pasado miércoles en el muelle abandonado de Saltés, el actor desvelaba que lo que más le ha sorprendido del rodaje ha sido comprobar "la enorme belleza" que tiene toda la provincia de Huelva, tan cercana a la industria.

"Yo he ido mucho a veranear a Isla Cristina. Conozco bastante toda la zona, pero me ha llamado la atención, en especial, este lugar donde estamos, la Marisma del Odiel, el parque natural que rodea la desembocadura del Odiel, y el Polo Químico". Un lugar que sirve de telón de fondo de la trama. "Este lugar es probablemente uno de los hilos narrativos. En sí mismo es un personaje de la película". De la Torre habla de "la contradicción de la sociedad y de Huelva como ejemplo, ya que no solo se retrata Huelva, sino también la contradicción humana".

Habla el protagonista de la película de "cómo en la belleza somos capaces de hacer esto, que es el tótem del capitalismo. Mañana vamos a ir a rodar una monoboya que está a 4 millas bajo el mar, por donde pasa cada vez que viene un carguero con 100.000 toneladas de crudo. Todo ese crudo va circulando por ahí abajo, para que nos podamos mover en transporte como en avión o en un coche. Así vivimos y así es la civilización. Observar y ser consciente de cómo la industria convive en armonía con toda la belleza natural de esta provincia ha sido sorprendente".

Codo con codo con buzos profesionales para estudiar el personaje

Para empaparse de la profesión de buzo, Antonio de la Torre tuvo que estar en contacto con diversos especialistas de distintas procedencias geográficas. La mayoría, de Andalucía. Uno de ellos es Edu, "que es un buzo profesional, que trabaja en profundidades, arreglando petroleros e instalaciones como las que tenemos aquí a mi espalda, en condiciones de dificultad y con el problema físico que eso conlleva", ha explicado.

De la Torre cuenta que "hemos hablado mucho del buceo de saturación, que no es exactamente el que se llega a hacer en la película, que es un buceo terrible, a profundidades de 200 metros, que literalmente a la larga acaba con la vida de esta persona. Aproximadamente en España hay entre 800 o 900 buzos. Y bueno, esto es un trabajo muy ingrato, del que nadie habla y nosotros en la película les damos visibilidad".