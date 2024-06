Los creadores de la película 'Los Tigres', fascinados con Huelva: "Ofrece una diversidad de ambientes extraordinaria"

Los creadores de la película Los tigres se han mostrado fascinados con Huelva durante el rodaje. La provincia ha resultado ser "toda una sorpresa" para productores como Koldo Zuazua, quien revela que "personalmente, no la conocía. Vengo del norte, del País Vasco, y he trabajado mucho en Madrid. Y aquí en Andalucía hemos trabajado también, pero en Huelva en concreto no. Y tampoco se rueda mucho. Una pena porque es un lugar que realmente ofrece una diversidad de ambientes extraordinaria", ha destacado.

"Las playas vírgenes, Marismas del Odiel, Sierra de Aracena...es un lugar de ensueño que entraña muchísimos misterios". A Zuazua, los onubenses también le han conquistado. "La gran ventaja es que como no se rueda mucho, la gente te abre las puertas para el rodaje como todo un acontecimiento. Entonces tanto a nivel administrativo, por parte de la Diputación, del Ayuntamiento... hemos tenido una colaboración total y absoluta, lo cual te hace estar muy cómodo para trabajar. Y la ciudadanía y las empresas locales también se han volcado con nosotros".

Afirma que es "una provincia por descubrir, en la que cinematográficamente hay poco rodado". Algo a lo que pondrá solución la película de Alberto Rodríguez, ya que, tras nueve semanas de grabación, va a rodarse en multitud de escenarios de Huelva, pasando desde las zonas de mar hasta la Sierra.

Una singular escena en el embalse de Aracena

El embalse de Aracena acogió hace unas semanas el set de rodaje del equipo sin dejar a nadie indiferente. El rincón serrano dejó con la boca abierta al reparto debido a la localización, que resultó ser "ideal para la trama que estaban contando".

"Hay una escena en la que al protagonista, Antonio de la Torre, como es un tigre (uno de los mejores buceadores de la zona) lo llaman para hacer un rescate. Hubo un accidente y un coche cae al agua (dentro del embalse) dejando una serie de desaparecidos que el protagonista tiene que rescatar. Adelantamos que la ambientación de todo eso va a ser impactante", cuenta Koldo.

Colaboración estrecha con la Huelva Film Comission

Para que esta gran producción fuera posible, la Diputación de Huelva, a través de la Huelva Film Comission, ha colaborado estrechamente otorgando también una parte de la financiación. Jordi Martí, director, cuenta cómo hace unos nueve meses Alberto Rodríguez se puso en contacto con ellos para transmitirle la idea del rodaje. "Nosotros luego intentamos mediar un poco con las administraciones y con las empresas privadas para hacerlo posible". Al igual que con otras producciones, como la reciente Operación Barrio Inglés o La caza. Guadiana (2023), suele ser la Huelva Film Commission la que sirve de nexo de unión con los creadores para conseguir los permisos de rodaje.

Martí augura "un resultado increíble" del rodaje en la provincia. "El escenario va a tener una función estética y muy bonita, porque Alberto Rodríguez se ha empapado de lo que es el entorno de Huelva y de Mazagón desde su infancia y lo ha representado de un modo muy cuidado.

Una película que, dice, "servirá para proyectar el potencial de Huelva como escenario cinematográfico en todo el mundo y que ha servido de campaña de promoción de gran nivel". Afirma que Huelva "era muy desconocida incluso para los propios onubenses, que se llevarán una grata sorpresa al verla".

El propio presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, o la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, han sido testigos directos del rodaje, visitando al equipo durante la grabación. Y sobre si la capital será también el lugar elegido para la presentación final del film, Jordi Martí afirma que "sería bonito". Los creadores aseguran que "va a depender un poco del calendario. Para el Festival de Cine Iberoamericano no llegamos, ya que esperamos terminarla para principios del 2025, pero intentaremos hacer algo en Huelva, sin duda".