El alcalde destaca en el 8-M la valentía de Antonia Arrobas, “la joven que hace 150 años peleó para ser dueña de su futuro"

En la conmemoración de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el alcalde de Huelva ha destacado ante alumnos y alumnas de Primero de la ESO del IES La Rábida “el papel pionero y el ejemplo de valentía de Antonia Arrobas, joven que hace 150 años se convirtió en la primera mujer en España en acceder a estudios superiores, y lo hizo en este emblemático instituto de nuestra ciudad”. Así lo ha puesto de relieve el regidor en un acto homenaje y charla divulgativa sobre la figura de Arrobas, en la que Cruz ha estado acompañado por la concejala de Políticas Sociales e Igualdad, María José Pulido; así como por Juan Moreno, director del IES La Rábida, centro que está desarrollando un programa de actividades con motivo del 150 aniversario de las pruebas de certificación que realizó Antonia Arrobas en Huelva.

“En un 8-M con el que reivindicamos los derechos más sagrados, pues todos tenemos derecho a participar del proyecto conjunto de la sociedad”, el primer edil ha apostado por “hacer visible y dar a conocer una conquista que en su día abrió las puertas de los estudios superiores a las mujeres en nuestro país”. En este sentido, el alcalde ha agradecido al centro educativo esta iniciativa “para poner en valor esa expresión de audacia, de una joven que en pleno siglo XIX decidió que quería ser la dueña de su futuro, que quería pelear y conseguir aquello que soñaba, y lo logró”.

En palabras de Cruz, este importante avance se debió tanto a la valentía de esta joven como a la propia institución de El Rábida, “que es un orgullo para Huelva, con una larga historia jalonada de respeto por la libertad, la igualdad y los derechos; una institución por la que han pasado personajes ilustres”.

Por su parte, el director del IES La Rábida ha manifestado que “es un orgullo que nuestra institución haya sido pionera en este sentido. El hecho de que en 1871, una chica de 13 años se atreviera a dar ese paso, dice mucho también del claustro que había en ese momento. Antonia Arrobas fue valiente y encontró todas las facilidades para hacerlo en un claustro donde había hombres que supieron ver más allá”. Moreno ha señalado que “queremos que nuestro alumnado sienta también que El Rábida ha luchado por la igualdad desde el principio de los tiempos”.

La historia de Antonia Arrobas

Antonia Arrobas nació en Talavera la Real, provincia de Badajoz, en 1858. En el año 1871, a los 13 años de edad, solicitó realizar los exámenes para validar los estudios privados de Latín y Lengua Castellana que había realizado, como refleja el expediente de Arrobas que se conserva en el Instituto La Rábida.

El hecho de que eligiera Huelva -y un instituto que entonces tenía 15 años de existencia- para realizar esta prueba tiene que ver con la presencia en el centro onubense de Joaquín Sama y Vinagre, profesor de filosofía y tío de Antonia Arrobas. Sama fue discípulo de Federico de Castro, uno de los principales representantes del krausismo en España y de una visión reformista de la educación.

El caso de la joven pacense sentó jurisprudencia, lo que sirvió para que otras jóvenes como María Masera, Clara Costea y Elena Rodríguez lo hiciesen en los cursos siguientes.

A pesar de que la ley educativa de ese momento prohibía la educación presencial de mujeres en los centros educativos, Antonia Arrobas se acogió a una artimaña legal: no solicitó estudiar presencialmente la educación secundaria, sino validar sus estudios privados mediante el examen de certificación de enseñanzas medias -ya que la ley no señalaba que una mujer no pudiera realizarlo-. De esta manera, pudo completar el examen y certificar sus estudios, pudiendo acceder a la educación secundaria.