La alcaldesa de Huelva asegura que reclamará en sanidad lo que sea necesario para los onubenses

Un día después de la concentración convocada por Marea Blanca, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, asegura que siempre va a defender la sanidad pública y reclamará lo que sea necesario para los onubenses. Indica que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "está haciendo todo lo que puede y más, pero hay que dar un paso más, está haciendo un esfuerzo grandísimo pero hay que seguir insistiendo".

Miranda señala que "la sanidad estaba en muy malísimas condiciones y entonces ya no se pudo arreglar, de ello debemos de ser todos conscientes, se está gastando un presupuesto muy grande pero hay que seguir empujando y yo le he pedido que siga empujando porque la sanidad es lo más importante, la vida y la salud de una persona es lo fundamental", a lo que añade que "voy a seguir defendiendo al onubense por encima de todo, ya sea un Gobierno del PP o del PSOE".

Apunta que estuvo hablando con la consejera de Salud, Catalina García, sobre el Materno Infantil, "es necesario que se apueste por la sanidad, la sanidad es absolutamente importante, voy a seguir insistiendo sea el Gobierno que sea cuando sean cosas que sean necesarias para los ciudadanos, mi promesa a los ciudadanos fue insistir en los temas importantes para la ciudad y la sanidad lo es, independientemente del color político del Gobierno del que sea competencia". Indica que la consejera le ha prometido, respecto al Materno Infantil, que "en este año saldrá la licitación".

Por otra parte, la alcaldesa de Huelva pide al Gobierno central que intervenga para dotar a Huelva de unas adecuadas conexiones ferroviarias. Subraya que "las líneas de ferrocarril son una verdadera vergüenza, además se pone en riesgo la vida de las personas porque con lo del otro día, equivocarse de itinerario, podría haber habido una desgracia, me parece una falta absoluta de seguridad y una irresponsabilidad".

Miranda señala que va a seguir pidiendo al Gobierno de la nación "infraestructuras, no tenemos suficientes, los trenes son tercermundistas y, encima, el Puerto, que es Corredor del Atlántico, en 2030 tiene que tener todas las instalaciones para la doble vía y no se ha empezado todavía, luego está la Alta Velocidad, por qué los onubenses no tenemos derecho a la Alta Velocidad, hasta el Gobierno portugués lo ha aceptado y el nuestro ni siquiera nos ha aceptado la visita, es vergonzoso, yo me siento mal, somos ciudadanos de segunda, una alcaldesa que lo está pidiendo desde agosto y ni contestan, pero no voy a dejarlo, voy a seguir insistiendo, iré a Bruselas, donde haga falta".