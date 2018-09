Los agricultores anuncian movilizaciones por el retraso en las concesiones de agua

Jarro de agua fría y promesa de un otoño caliente. La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado comenzará a movilizar a los agricultores tras no recibir por parte del Gobierno central una fecha para el desbloqueo de las concesiones de agua para las casi 200 explotaciones agrícolas de Moguer, Lucena del Puerto y Bonares (Huelva).

El presidente de la Plataforma, Cristóbal Picón, no ha ocultado su decepción al término de la reunión celebrada esta mañana con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y la Subdelegación del Gobierno en Huelva, además de la Comunidad de Regantes El Fresno y los alcaldes, que ha resultado infructuosa "porque no nos han concretado cuándo llegará el agua a nuestros campos y nuestra situación es desesperante". Por este motivo, "pasaremos a la acción en la calle". El presidente de la plataforma ha recordado que el Gobierno "se comprometió a que entregaría las concesiones en la primera semana de septiembre y esto no se ha cumplido", ha insistido Picón.

De este modo, según ha informado la plataforma, la organización de regantes tiene previsto celebrar una asamblea general el día 11 para ratificar el calendario de protestas ya acordadas con anterioridad por los agricultores: una tractorada y manifestación con vehículos agrícolas que partirán desde el Condado hasta la capital el próximo viernes, día 14 de septiembre; una cadena humana para rodear la Subdelegación del Gobierno en Huelva, desde la Plaza de las Monjas de la capital, por las calles Espronceda, Arquitecto Pérez Carasa, Berdigón, Sor Ángela de la Cruz y avenida Martín Alonso Pinzón.

Además, si continúa sin haber solución para estas 500 hectáreas que no tienen agua, organizarán una manifestación a la que el sector espera que asistan más de 30.000 personas.

"Las palabras vacías no nos valen. Nuestros agricultores necesitan que el Ministerio para la Transición Ecológica entregue de forma inmediata y definitiva las concesiones de agua a la Comunidad de Regantes El Fresno y no aumentar así la situación ruinosa de estas familias", ha explicado Picón.

La Plataforma y la Comunidad de Regantes han cuantificado las pérdidas en las hectáreas afectadas por la falta de agua en más de siete millones de euros. En concreto, no poder regar estas explotaciones agrícolas desde hace varias semanas provocará daños valorados en 3.750.000 millones de euros en la frambuesa remontante (de doble floración) y de 4 millones en el arándano. Además, la fresa sufrirá un retraso de 20 días sobre el resto de la producción de la provincia de Huelva.