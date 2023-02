Cuando se acerca la gran noche carnavalera sube el nivel en las tablas del Gran Teatro

Jueves, qué bonitos son los jueves. Es la antesala del fin de semana. Juernes les dicen algunos. Desde que llegaron a Huelva los Erasmus todo lo que es fiesta y cachondeo se lo saben. Por eso echo de menos que no se haya podido integrar a los universitarios en este mundillo. Os imagináis como sería una noche de Erasmus y cuchillos largos en la carpa. Sería el no va más. Entre la lágrimas de algunos y la alegría de los que pasan a la final imagínate a un italiano, francés o inglés (parece un chiste) bebiéndose lo más grande. Como es un día especial, los grupos están preparados para todo. La sala presenta un buen aspecto. La gente sabe que a priori es un buen día de cante.

El primer grupo es el coro miarma Los fiera. Destaca su segundo tango donde nos dan un pellizquito cantando las bondades del concurso. Lo que para algunos es buenísimo para otros es espectacular. Han logrado que el público despierte y han hecho un gran repertorio, hoy sí.

El regalito de mi hermana, Los cuñaos para que nos entendamos todos. Magníficos pasodobles y grandes cuplés. Se lo han currado. Me quedo con el pasodoble dedicado a los presidentes de la Fopac, todo un lujazo. El popurrí de los güenos, engarzaito, cantado y muy afinado

Los tarántulas, agrupación que deberá seguir trabajando pero ya os digo que ahí hay un autor de los güenos. La grata sorpresa. Me gustaron mucho. Por lo visto, al jurado no. Un grupo veterano, que trae el cachondeo y arte por bandera, muy buena afinación y vocalización.

Vigía, vaya repertorio nos trajo Raúl Barneto. El primer pasodoble es de quitarse el sombrero. Todas las verdades contadas de nuestro carnaval. Y los cuplés geniales.El segundo no me esperaba el final así, por eso me sorprendieron más. El popurrí fue dulce y con fuerza. Mañana habrá llanto o alegría.