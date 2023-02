Copla carnavalera para los bomberos onubenses en la última de semifinales

Un coro, dos comparsas y dos murgas para una última noche de semifinales en el Concurso del Carnaval Colombino en el Gran Teatro de Huelva. Los protagonistas, agrupaciones de Huelva, Valverde del Camino y Sevilla.

Sale la fiera

Modalidad: Coro. Localidad: Sevilla. Letra: Manuel Reina Moreno y Sergio Molina Franco. Música: Manuel Reina Moreno y Sergio Molina Franco. Tipo: Leones.Estos leones del coro sevillano llegan a la semifinal del concurso picados en su orgullo.

Segundo tango: De pellizco onubense. Han sabido despertar a la gente, tango destacando las virtudes del Concurso de Agrupaciones del Carnaval Colombino.Primer cuplé: A los trabajos que le salen de león.Segundo cuplé: A los rumores de los amoríos de la infanta Leonardo. Su estribillo engancha.Popurrí: Musicalmente muy marcado y armónico con engarces como los de antes, un arsenal de instrumentos lo acompañan.Gran final, se han superado , lo han vendido genial.

El regalito de mi hermana

Modalidad: Murga. Localidad: Huelva. Letra: Sergio Martín Gómez y Francisco Alhamar Tilves. Música: Sergio Martín Gómez. Tipo: Los Cuñaos.El tipo de esta murga de Huelva me encanta.

Presentación: Buena presentación, haciendo primero parodia y después cante por rumba.Primer pasodoble: Dedicado al centenario del Gran Teatro.Segundo pasodoble: Dedicado a los presidentes de la Federación Onubense de Peñas y Asociaciones de Carnaval (Fopac), detalle de este grupoPrimer cuplé: A los nombres que se les ponen ahora a los géneros de sexo axesual, pansensual y muchos más.Segundo cuplé: Quieren llegar a la final del concurso del Carnaval Colombino como sea, y para eso se rodean de los mejores, hasta dos insignias de oro, graciosos.Popurrí: El popurrí de esta murga de Huelva es de los buenos, engarzando todas las cuartetas como debe ser. O por lo menos como era antes.Gran popurrí, a pelear por el pase.

Los tarántula

Modalidad: Comparsa. Localidad: Valverde. Letra: Rafael Adamuz Santos. Música: José Ángel Romero Romero. Tipo: Arlequín.

Presentación: Quizás demasiada fuerza y claro muy clara, no hay nada como una buena vocalizaciónPrimer pasodoble: A los bomberos voluntarios que han ido a ayudar tras el terremoto a Turquía y Siria. Gran riesgo hacerlo para este día.Segundo pasodoble: Pidiendo permiso a San Pedro para lo que sería una hermosa cabalgata en el cielo. Me gusta.Primer cuplé: A los restaurantes asiáticos, aliño.Segundo cuplé: Al estribillo que cantan, con los bichos que hay y que dejan picaduras. Popurrí: Vuelven a dar paso a esa imaginación del autor y sobre todo a su pluma para dejar claro que vienen a por todas. Rafa Adamuz se esta consagrando como uno de los grandes , es todo tan sencillo, ¿verdad?.

La banda de los garrapatas

Modalidad: Murga. Localidad: Huelva. Letra: David González Muiño, Calixto Pérez Gutiérrez. Música: Adrián Tobal González y David González Muiño. Tipo: Campererizados en sus furgonetas campers.

Primer pasodoble: A los padres, ellos llevan la contraria, todo el mundo a la madres.

Segundo pasodoble: A las fabricas, hacía tiempo que no se criticaba con tanta fuerza a los Humos. Primer cuplé: Al vicio que tiene la gente de pagar con bizum, gran punto final con su chiste.Segundo cuplé: A los precios que suben todos una barbaridad y lo que no sube es el Recre, otro chiste bueno buscando lo real, nada ficticio. Dos cuplés de los buenos, antiguos y marcados.Popurrí: En el popurrí los de esta murga se vienen arriba aún más de los que estaban, magnífico popurrí, creo que han presentados sus credenciales, dando un golpe en la mesa. Me mojo, ésta estará el sábado.

Vigía

Modalidad: Comparsa. Localidad: Huelva. Letra: Raúl Barneto Camacho, Calixto Pérez Gutiérrez. Música: Raúl Barneto Camacho. Tipo: Centinelas de una torre vigía.

Los componentes de esta agrupación llegan al Gran Teatro dando un golpe encima de las tablas, saben que esta noche, última de semifinales, es muy especial y bien está refrendar lo hecho el primer día.Primer pasodoble: A las verdades de nuestro carnaval, parece que han hecho una recopilación de mi diario. Me encanta que no sea el único que piense así. Genial letra.Segundo pasodoble: Homenaje a Roque, bonita y sentida letra.En los cuplés esta comparsa de Huelva se convierte en una comparsa cuartetera y, la verdad, que el público asistente se lo agradece.Primer cuplé: A Paquirrín y su ictus.Segundo Cuplé: Recordando el paso de la comparsa de Andi y LucasPopurrí: El popurrí lo revientan, gran pase.