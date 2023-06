Los abogados del Turno de oficio de Huelva protestan por mejoras salariales

La abogacía de Turno de Oficio de Huelva (T.O) se ha manifestado en la Audiencia Provincial a las 12:00 para exigir la mejora de sus condiciones laborales y sus propios derechos como trabajadores, a lo que califican como "desatendida y pisoteada por el sistema". Los Letrados han salido a la calle con un decálogo de reivindicaciones en el que se piden "garantizar un turno digno". Según fuentes de la abogacía del T.O. de Huelva el seguimiento de la manifestación ha sido "bastante bueno" y declaran que "no van a parar hasta que se contemple un escenario diferente".

Además, piden que los baremos se actualicen "ya que llevan congelados desde hace diez años y no se corresponden con la subida del IPC" y señalan a Andalucía como la comunidad "peor pagada de España". Algunas de sus reivindicaciones principales son el que se incluya el derecho a huelga, del que actualmente no disponen; un Estatuto jurídico del abogado del T.O que reconozca el carácter estatutario de los servicios prestados, con reconocimiento de periodos cotizados y aspectos como la incapacidad laboral; el reconocimiento del T.O como trabajo efectivo al servicio de la Administración pública o el derecho a la conciliación familiar y laboral.

Los abogados y abogadas del T.O vienen celebrando desde el pasado mes de mayo asambleas informativas y de debate en torno a la situación que atraviesan en todo el Estado. A pesar de que no tienen reconocido el derecho a huelga, el cuerpo de letrados y letradas está dispuesto a llevar sus acciones "donde sea necesario" para ser escuchados y reconocidos como un servicio "esencial".