La abogacía del Turno de Oficio de Huelva se manifestará frente a la Audiencia Provincial por condiciones laborales dignas

La abogacía del Turno de Oficio de Huelva (T.O) se manifestará este viernes a partir de las 12:00 del mediodía frente a la sede de la Audiencia Provincia. El colectivo profesional, que trabaja por todas aquellas personas que no pueden asumir los honorarios de los abogados convencionales, reclaman ahora una mayor atención hacia sus propios derechos laborales. Una cuestión que, dicen, viene siendo "desatendida y pisoteada" por sistema.

El objetivo de las protestas, explican desde las Asociaciones que los representan, es poder "garantizar un Turno digno", en el que se contemple un escenario de reconocimientos diferente del que gozan actualmente. Así, los Letrados salen a la calle esta semana con un decálogo de reivindicaciones para el desempeño de la prestación del servicio, en el que se incluye el derecho a huelga, del que actualmente no disponen; un Estatuto jurídico del abogado del T.O que reconozca el caracter estatutario de los servicios prestados, con reconocimiento de periodos cotizados y aspectos como la incapacidad laboral; el reconocimiento del T.O como trabajo efectivo al servicio de la Administración pública o el derecho a la conciliación familiar y laboral, entre otras cuestiones.

Los abogados y abogadas del T.O vienen celebrando desde el pasado mes de mayo asambleas informativas y de debate en torno a la situación que atraviesan en todo el Estado. A pesar de que no tienen reconocido el derecho a huelga, el cuerpo de letrados y letradas está dispuesto a llevar sus acciones "donde sea necesario" para ser escuchados y reconocidos como un servicio "esencial".