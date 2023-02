Zafra, los retazos de la Huelva minera y un horizonte multicultural

Entrar en el extenso barrio de Zafra es hacer un viaje mental por otra época en la que Huelva estaba configurada en torno a una vía de tren y una ruta que la conectaba directamente desde Extremadura con el resto de Europa. Hecho con los retazos de la Huelva minera, Zafra conserva aún buena parte de su simbología y esplendor en torno a la antigua línea ferrea de Zafra y su salida natural al puerto exterior.

Para ocupar todo aquel material ferroviario, se mandaron construir allá por la década de los años ochenta del siglo XIX, unos viejos almacenes que albergaron toda clase de materiales para el transporte, además de las propias locomotoras, y que hoy configuran las actuales Cocheras del Puerto, un moderno centro cultural y multifuncional que la Autoridad Portuaria pone al servicio de la ciudadanía onubense para albergar una gran variedad de eventos artísticos y culturales.

Aquellas antiguas infraestructuras, hechas de un ladrillo visto de diseño industrial, supusieron un importante impulso para el tráfico minero de Riotinto, principalmente, así como para el material procedente de Tharsis. De igual forma, por su capacidad y embergadura, a principios del siglo XX fueron vistas como un negocio rentable para dar salida a los productos extremeños, algo que hermanó sin duda a las provincias de Cáceres y Badajoz con la vieja onuba.

Un centenar de servicios a la mano

Zafra ocupa actualmente una amplia zona paralela a la ría a la par que céntrica, que abarca desde la Comandancia de Marina hasta la Plaza XII de Octubre y la fuente del Molino. Un importante paseo repleto de servicios, públicos y privados, para una población que no ha dejado de crecer en los últimos años.

Aunque sus vecinos continúan reclamando mejoras para el barrio, lo cierto es que Zafra puede hacer gala de tener a mano centros de ocio y esparcimiento, como el parque Juan Ceada o el centro comercial Aqualon, una joya de la arquitectura moderna. No faltan tampoco centros de enseñanza para todas las edades, desde el Colegio francés Molière hasta el Instituto Pablo Neruda, por donde han pasado generaciones enteras de onubenses en alguna etapa de su vida.

Pero si hay una característica que se mantiene en el barrio de Zafra son sus comercios tradicionales a los que se han ido incorporando con el tiempo grandes cadenas de supermercados como El Jamón o Carrefour así como pequeños comercios de alimentación internacional como la carnicería Al-andalus. No faltan tampoco espacios médicos como el Hospital Veterinario Fauna, que lleva más de dos décadas en la avenida de Portugal cuidando de la salud de los pequeños compañeros peludos de los onubenses.

"En Zafra no tenemos una identidad muy definida, es cierto", asegura Juan José Domínguez, vecino de la calle Doctor Rubio. "No al menos como la tienen los vecinos de barrios obreros como El Matadero donde la gente está orgullosa de pertenecer a el, pero lo importante es que tenemos la cercanía del centro y todos los servicios que ofrece, espacios abiertos, buena gente y hasta un cargador para coches eléctricos, ¿qué más podemos pedir?", explica sonriendo Juan José.

Multicultural y acogedor

Carmen Sánchez destaca esa misma capacidad para mirar al futuro que tiene Zafra. Sánchez creció en las inmediaciones de la antigua estación de autobuses y reconoce el gran cambio que ha sufrido el entorno en las últimas décadas. "Durante un tiempo fue un espacio sin vida, ahora es un barrio multicultural, donde vive gente que ha llegado a Huelva desde muchos puntos de Marrucos y del resto de Europa, normalmente buscando una vida mejor para sus familias, esa capacidad de acoger siempre nos ha distinguido y espero que sea lo más importante del barrio en los próximos años".

Efectivamente, el barrio de Zafra es tradicionalmente uno de los que más entradas y salidas tanto temporales como permanentes registra en Huelva. La cercanía con la Estación de Autobuses Puerta del Atlántico con una importante afluencia de viajeros diarios ha convertido a Zafra en un enclave único y en "el barrio de todos y todas", como lo define Alicia, vecina de la avenida de Alemania desde hace más de 20 años.

Así lo atestigua Habib, que llegó a Huelva en 2012 y logró traer a su familia seis años después desde Argel. "No puedo estar más feliz, ahora tengo todo lo que necesito, puedo dar un buen futuro a mi mujer y una buena educación para mis dos hijos". Habib trabaja en la construcción "y en todo aquello que va surgiendo porque no es fácil para nadie". El argelino reconoce que, a pesar de las dificultades, "los onubenses se han portado siempre bien con nosotros, me dieron trabajo y un hogar cuando no tenía nada, siempre estaré en deuda con mis vecinos".

Como el, decenas de personas llegan a Huelva cada año y se instalan en alguna de las viviendas de la barriada de Zafra. Algunas se quedan mientras que otras continúan su camino pero la identidad de Zafra permanece. Un barrio cuya bandera esta hecha de todas las personas que lo habitan, lo habitaron y lo habitarán en el futuro.