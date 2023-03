Las víctimas del entrenador de Huelva ratifican los abusos ante el juez

Otro grupo de víctimas del entrenador de fútbol infantil de Huelva, concretamente menores de entre 14 y 16 años, han ratificado este jueves ante el juez las agresiones y abusos sexuales de las que presuntamente fueron objeto por parte de este hombre, que en su día denunciaron en sede policial.

En declaraciones a EFE, la abogada de la mayoría de las víctimas, Patricia Catalina, ha indicado que han acudido a prestar declaración ante el Juzgado de Instrucción 3, que lleva el caso, varias de estas menores, si bien, no se ha dado por concluida la toma de testimonios.

Hay menores a las que no se ha notificado la comparecencia y no han acudido, por lo que se prevé que en los próximos días declaren las que no lo han hecho, ha explicado. Como ya ocurrió en comparecencias anteriores, las menores que han testificado hoy han ratificado lo que ya denunciaron ante la policía, coincidiendo en el tipo de abuso.

Según lo narrado por ellas, la Policía Nacional informó tras su detención de que este hombre, de 62 años, se valía, presuntamente, de su condición de entrenador de fútbol base femenino para tener acceso a las menores, produciéndose estos hechos desde 2017.

Con una trayectoria de cerca de 30 años ligada al mundo del fútbol, obligaba a las víctimas a despojarse de la ropa interior para poder darles "masajes", sin los que, desde su posición de entrenador, no podrían volver a jugar en el equipo.

Varias de estas prendas de ropa interior eran arrebatadas a las menores para ser guardadas por el agresor entre sus pertenencias personales.

También bajo diversas excusas, el arrestado accedía a los vestuarios y duchas para observar a las jugadoras y les regalaba prendas de ropa buscando que se desvistieran en su presencia. Para llevar a cabo las agresiones sexuales y poder estar a solas con las menores se valía de un almacén usado para guardar el material deportivo del equipo. Además, se ofrecía a costear el precio de la habitación de hotel en los desplazamientos si las menores compartían la misma con él.

Esta persona ingresó en prisión el pasado 12 de enero y once días más tarde, el 23, el juez le prorrogó la prisión provisional; ese día fue citado a declarar ante el Juzgado de Instrucción 3 de Huelva, si bien, como ya ocurriera en su primera comparecencia, se negó a declarar sobre lo sucedido.