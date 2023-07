La Universidad de Huelva anuncia un segundo visionado de la película 'Te estoy amando locamente' tras agotarse las entradas en una hora

La Universidad de Huelva anuncia una segunda proyección de la película Te estoy amando locamente tras agotar las entradas en apenas una hora tras la salida a venta. De este modo, el 27 de julio se hará una proyección a las 18:00 cuyas entradas saldrán a la venta el próximo sábado 15 de julio, que irá seguida de la proyección de las 20:30h con las entradas agotadas apenas fueron puestas a la venta al público. La película se proyectará en el Auditorio de la UHU.

El Área de Cultura de la Onubense, tras conocer la noticia de que la película estaba protagonizada por un actor de Huelva y además antiguo alumno de la Universidad de Huelva, Omar Banana, se puso en contacto con la productora Filmax debido a que no se está proyectando en ninguna sala de cine de la provincia de Huelva.

En este sentido, la vicerrectora de Proyección Social y Universitaria, Joaquina Castillo, manifestó que “hay que dar visibilidad a nuestros artistas locales y en eso nos ocupamos desde el Área de Cultura de la UHU, y no entendíamos que en Huelva no estén proyectando esta película que está siendo un éxito en otras provincias y protagonizada por un actor de Huelva. En este sentido hemos recibido un aluvión de mensajes de agradecimiento, no sólo de la comunidad universitaria, también de muchas personas de Huelva que querían ver esta película y que gracias a la UHU lo podrán hacer”. Desde el Área de Cultura se trabaja procurando dar visibilidad a artistas onubenses de ámbitos como la pintura, la fotografía, la música o en este caso la interpretación.

La proyección se realizará el próximo 27 de julio en el auditorio de la UHU, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, y contará con la presencia del actor onubense, que tras la segunda proyección participará en un coloquio con el público y presentado por el periodista Adolfo Zarandieta.

Sevilla, 1977. En un momento en el que la homosexualidad es delito, Reme (Ana Wagener), una madre tradicional movida por el amor a su hijo Miguel (Omar Banana), un adolescente aspirante a artista, se involucrará en el movimiento LGTBI andaluz, gestado paradójicamente en el seno de la Iglesia.

Te Estoy Amando Locamente está dirigida por el malagueño Alejandro Marín, y cuenta en el reparto con Omar Banana, Ana Wagener, Alba Flores, Lola Buzón, La Dani, Alex de la Croix y Carmen Orellana.

Omar Banana (1994) ha participado en series como Paquita Salas y Veneno, producidas por Javier Ambrossi y Javier Calvo, y largometrajes como Haraam y Through a Dark Mirror, dirigida por Jason Fité. Una de sus actuaciones más destacadas se encuentra en Sin Novedad, donde se le ve como uno de los personajes principales. A esto se suma que Omar ha tomado roles protagónicos en las películas Marco Polo y Te estoy amando locamente. Es antiguo alumno de la Universidad de Huelva, graduado en Estudios Ingleses.