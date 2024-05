Toscano: “Necesitamos que Huelva salga a la calle porque la falta de infraestructuras nos está alejando de España”

El presidente de la Cámara de Comercio de Huelva, Daniel Toscano, ha asegurado que “necesitamos que los onubenses salgan a la calle” y se movilicen este jueves a las 20:00 horas en la Plaza de Las Monjas de la capital porque “la falta de infraestructuras no está alejando cada vez más de España”.

Toscano aseguró que la sociedad civil onubense demanda infraestructuras ferroviarias, hídricas y energéticas pero que el detonante de la protesta ciudadana han sido las declaraciones del ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que “son indignantes para los onubenses que “necesitan una inversión brutal porque han sufrido un abandono brutal” por parte de los políticos a los que “se les llena la boca hablando de las potencialidades de la provincia pero que no traen las inversiones necesarias para desarrollarlas”.

El presidente de la Cámara de Comercio onubense aseguró que “el momento es ahora porque en Europa se está decidiendo dónde se va a invertir y cada gobierno está trasladando sus prioridades y está claro que hasta ahora la prioridad de España no es Huelva, tenemos que salir a la calle para que nos dejen de engañar”.

“Somos la provincia peor tratada de España en inversiones, somos la última que vamos a tener la alta velocidad, no van a realizar inversiones van a realizar tareas de mantenimiento o medidas para adaptarse a las exigencias comunitarias, nos traen los trenes en desuso que ya no se utilizan en otras provincias… a cualquiera que tenga orgullo le duele porque nos tratan como ciudadanos de segunda”.

Para Toscano, la situación del aeropuerto, por ejemplo, “es una desfachatez, un proyecto que es de inversión 100% privada y que se tenga que justificar de nuevo cuando el Gobierno no va a invertir dinero, sólo tienen que otorgar los permisos. Sabemos que ha ciertas tendencias políticas que están en contra de la empresa, pero si el Gobierno de España no quiere invertir en Huelva en un aeropuerto, los empresarios onubenses tenemos derecho a desarrollarlo con nuestros recursos”.

El presidente de la Cámara de Comercio de Huelva se refirió también a la situación de la presa de Alcolea porque “estamos jugando con las cosas de comer, las administraciones no están pensando en Huelva y sus necesidades”.

Toscano advirtió que “como colapse el túnel de San Silvestre el 80% de la provincia de Huelva se va a quedar sin agua, no sólo el sector agrícola, no habrá agua para el consumo humano, para el turismo, para el industrial… sin agua la provincia de Huelva se muere. La realidad es que el Gobierno no tiene presupuesto para esa obra, ni para el desdoble ni para el túnel. ¿Y si mañana se colapsa y nos quedamos sin agua en la provincia? ¿Quién va a asumir la responsabilidad?”.

El presidente de la Cámara de Comercio hizo un llamamiento a los onubenses para que se movilicen este jueves a las 20:00 horas en la Plaza de Las Monjas porque “tenemos que demostrar a las administraciones que no somos pasivos, que estamos preocupados por la falta de inversiones y que miramos con lupa qué están haciendo con los impuestos que estamos pagando”.

“Como bien dijo el ministro Óscar Puente, en Huelva necesitamos inversiones brutales”, concluyó Toscano.