Toni Nadal: "Hay que ser consecuentes con nuestras ilusiones, es lo que le transmití a mi sobrino"

Toni Nadal, entrenador y preparador físico durante casi 30 años del tenista, Rafa Nadal, no entiende la vida sin retos ni ilusiones. La experiencia vital sufre una merma cuando los desafíos escasean, si bien es necesario entender que estos retos requieren de perseverancia y tiempo. La inmediatez no tiene cabida en ellos. Sobre estas ideas versan algunas de las ponencias que da el head de la Rafa Nadal Academy, quien trata temas como la adversidad, el compromiso, la autoexigencia o la resiliencia. En su entrevista con Huelva Información -previa al Coffee & Break organizado por Caixabank en Huelva-, Toni Nadal habla sobre cómo entiende la vida, sobre su etapa como entrenador de su sobrino - ayudándole a lograr un oro en Pekín 2008 y 17 Grand Slams- y acerca de cómo ve el tenis actual.

- Le recibimos en Huelva, en una ponencia en las Cocheras del Puerto. ¿qué nos tiene que contar a través de estas charlas?

- A mí me solicitan para ir a dar charlas, como esta de Huelva, en las que trato de explicar el desarrollo que tuvimos dentro del mundo del tenis, de la competición. Ni pretendo dogmatizar ni soy un coach, solo me limito a contar mi manera de entender el deporte y la vida, que es prácticamente la misma.

- ¿Cómo entiende la vida?

- Primeramente, uno tiene que tener objetivos y retos, ya sea grandes o pequeños, porque una de las diferencias del ser humano con el animal es la capacidad de superarse, de avanzar, de ilusionarse por algo...De hecho, la vida es más plena cuando tienes esa ilusión. Por ejemplo, cuando empecé a entrenar tuve la ilusión de que alguien entrenado por mí se convirtiera en un gran jugador y tuve la suerte de hacerlo con mi sobrino. Esa motivación me hacía pasarlo mejor en el trabajo.

Eso sí, hay que ser consecuente con esa ilusión, que es lo que le exigía a mi sobrino: "has elegido ser un gran jugador y eso conlleva un esfuerzo, un trabajo y una dedicación. A partir de aquí, lo principal no es la victoria, sino la superación". Es cierto que en el mundo del deporte quieres superar a tus rivales, pero primero tienes que superarte a ti mismo y hay que entender que la victoria no se logra a cualquier precio, hay que mantener los pies en el suelo y darle valor al trabajo. Es lo que le transmití a Rafa.

- Habla de ilusión y retos, pero ¿qué es más difícil que los jóvenes tengan ilusiones o retos?

- Es casi más difícil ponerse un reto que tener una ilusión por la perseverancia que exige este desafío. Vivimos en un mundo de inmediatez y los jóvenes se han acostumbrado a que todo venga rápido. Así es muy difícil lograr algo porque no eres capaz de posponer los éxitos en el futuro.

- Y es cuando te frustras...

- La frustración viene, precisamente, de la búsqueda de la inmediatez. Hay que entender que las cosas de valor cuestan y que se consiguen a largo plazo. Esta búsqueda de lo inmediato viene por una sobrevaloración personal, es decir, estamos acostumbrados a que, entre decir lo políticamente correcto y dar mensajes positivos, pensarnos que somos mejores de los que somos, pero al final acabas chocando con la realidad. Todo parte por aceptar tu realidad.

- ¿Todas estas ideas las compartiría si no hubiese estado tan ligado al deporte de élite?

- Siempre pensé lo mismo y, de hecho, nunca hice nada en la pista que no hiciera antes en mi vida. Me muevo por unos principios bastante elementales que he intentado aplicar en la vida.

- Antes del deporte, ¿tuvo otra profesión?

- Solo trabajé como entrenador pese a que empecé Historia y Derecho, que no las acabé.

- Estuvo casi 30 años como entrenador de Rafa Nadal, ¿por qué lo dejó?

- Dejé de entrenar a Rafa porque consideré que mi etapa estaba acabada, entendí que mi sobrino necesitaba otras cosas y que mi aportación podría ir en otro camino.

- Dirige la Rafa Nadal Academy, ¿cómo es su trato con los chavales?

- En la Academia tenemos claro que tenemos que ser muy cercanos porque todos somos iguales. Los chicos que vienen tienen ilusión, pero no les escondo la realidad. Les digo que lo que han elegido es muy difícil -profesionales del tenis hay muy pocos-, pero hay que mantener viva esa ilusión. Lo principal no son los resultados, sino el proceso que te lleva a conseguirlos y, cuando has intentado algo con todo tu espíritu, te llevas una gran satisfacción.

- ¿Le gusta el tenis actual?

- No me gusta porque hay poco espacio para la táctica. A mí me gusta el deporte cuando es una combinación de superación física y mental y hoy en día en el tenis, por la velocidad a la que va la pelota y por lo que se hace en la pista, es difícil marcar una táctica. El deporte está ahora tan tecnificado que hay poco espacio para la creatividad. Yo prefiero ver antes un partido con errores y menos capacidades que uno en el que "sé que tengo que tirar allí, luego allá...". Entiendo el deporte como un complemento necesario para el desarrollo del ser humano.

- Si está todo tan tecnificado, ¿son ahora mejores los tenistas?

- La realidad es que el que sigue ganando es Djokovic, un Djokovic que no es de 2011 o 2015, sino un Djokovic inferior porque es normal que, con el paso de los años, haya bajado su nivel. Hay muy buenos jugadores, como Sinner o Alcaraz, pero lo que ha aumentado es el nivel medio de la técnica y de los golpeos de los jugadores. El deporte al final siempre va hacia adelante, aunque hay que tener en cuenta que los récords no se baten de la noche a la mañana.

- Rafa Nadal anunció hace pocos días que no iría a Doha, ¿le veremos pronto?

- Sabía que tenía dudas, pero me enteré de casualidad. Entiendo que prefiere no competir si no se ve al 100%. Espero que le veamos pronto.

- Aprovechando su estancia en Huelva, no puedo no preguntarle por la Copa del Rey de Tenis, el torneo más longevo en España.

- Recuerdo cuando Rafa la jugó hace muchos años (ganó a Carlos Moyá en la final del 2005). Es un evento que está muy bien y que permite a los deportistas vivir de esto. Es muy positivo que un torneo tenga la capacidad de estar en marcha casi 100 años.