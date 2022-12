Supermercados que abren en el puente de diciembre en Huelva

El puente de diciembre es temporada de compras navideñas y son muchos los que aprovechan estos festivos para ir adquiriendo los productos que servirán en la mesa para los días señalados de diciembre. Algunos supermercados abren en festivos y otros deciden deciden cerrar y dar el día de descanso a sus empleados. No hay un criterio uniforme y cada establecimiento tiene su propia política de empresa.

Mercadona

Esta cadena no suele abrir los festivos y suele dar esos días libres a sus empleados. Este puente no será una excepción pero para que no haya alarmas esto solo indica que cerrarán el martes 6 y ni el jueves 8 de diciembre pero sí que abrirá sus puertas el resto de días de la semana, es decir, lunes, miércoles, viernes y sábado.

Carrefour

Dentro de esta marca de supermercados hay diferentes tiendas y cada una se rige de una manera diferentes, las tiendas pequeñas, las grandes superficies y los hipermercados. No existe un criterio unificado para todos las tiendas que hay en España y por ello la mejor manera de averiguar si abren o no es visitar el localizador de supermercados que aparece en la web para poder comprobarlo.

Todos los Carrefour Express estarán abiertos en su horario normal.

Centros que cierran el 6 de diciembre: Carrefour Huelva, Carrefour Market Huelva 3 (Plaza de los Litris) y Carrefour Market Huelva

Centros que abren el 8 de diciembre: Carrefour Huelva, Carrefour Market Huelva 3 (Plaza de los Litris) y Carrefour Market Huelva

Dia

Los supermercados Dia repartidos por Huelva permanecerán cerrados el martes 6 de diciembre pero abrirán el festivo del 8 de diciembre. No obstante, todo aquel que quiera asegurarse del horario que las tiendas van a tener el jueves 8 de diciembre puede consultarlo en la página web del supermercado para cerciorarse de que el local va a estar abierto cuando vaya a realizar la compra.

Lidl

Estos supermercados no tienen un criterio unificado para cada una de las tiendas de modo que algunas abren en festivos y otras no. Además, las que abren no suelen tener el mismo horario que los días laborales de modo que es mejor entrar en el localizador de su página web para tener la certeza de que está abierto antes de ir.

Aldi

Estos supermercados abren de lunes a domingo normalmente, en determinados sitios y también suelen abrir los festivos. Aunque es probable que abran algunos de los festivos no hay nada concreto de momento así que la mejor manera de comprobar si abre y su horario es entrar en su web.

Hipercor

Los centros Hipercor están ubicados en El Corte Inglés y permanecerán cerrados el martes 6 de diciembre y abrirán sus puertas el 8 de diciembre en su horario normal de 10:00 a 22:00.