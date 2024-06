Toti destaca la subida del salario medio y la reducción de jornada laboral como ideas que "más han calado" en Huelva

El coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva, Marcos Toti, ha indicado que este viernes ha concluido una campaña electoral que para los hombres y mujeres de Sumar ha sido “muy ilusionante” donde "hemos tenido la oportunidad de explicar a la ciudadanía onubense las propuestas que llevamos en nuestro programa".

Se trata de medidas, ha asegurado Toti, “que llevamos en nuestro ADN, que ya estamos llevando a cabo en el Ministerio de Trabajo y que llevamos planteando en el Parlamento Europeo durante mucho tiempo”. Respecto a la campaña electoral, “se ha puesto de manifiesto que la derecha ya no habla de empleo, ya no habla de economía porque esas dos cuestiones las tiene bien resueltas el Gobierno de España gracias a la participación de Sumar en el mismo y se dedica a hablar de cuestiones donde creemos que la mayoría de la sociedad no está como es la inmigración, la xenofobia, la homofobia, la mujer del presidente o Cataluña, por cierto, donde hay menos independentistas que nunca”.

“Las propuestas serias, las propuestas ilusionantes, las propuestas solidarias y pacifistas, las ha puesto encima de la mesa Sumar, de ahí que hayan sido los ciudadanas y ciudadanos onubenses tan receptivos a las mismas y nos hayamos visto muy apoyados en cada reparto, en cada charla, en cada encuentro con colectivos”, ha remarcado.

Para Toti, “hay dos cuestiones de las que nos sentimos muy orgullosas y orgullosos, por un lado el que desde Europa se reconozca una jornada laboral de 32 horas semanales, es una cuestión que puede parecer ambiciosa pero la jornada laboral lleva 40 años sin cambiarse y los avances tecnológicos permiten perfectamente una nueva reducción para vivir mejor, para que la clase trabajadora pueda disfrutar de la vida”.

Por otro lado, ha destacado la protección de los pequeños agricultores con medidas como el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria y la eliminación de los Tratados de Libro Comercio firmados por la UE y terceros países. Por ello ha pedido que la Junta de Andalucía cumpla con la Ley de Cadena Alimentaria promulgada por el Gobierno de España pero que tienen que hacer cumplir las comunidades autónomas, pero “Moreno Bonilla no quiere que los agricultores vendan sus productos a unos precios dignos y no ha interpuesto una sola sanción por incumplimiento de la ley en la provincia de Huelva”.

Del mismo modo, ha resaltado que “no hay derecho a que entren productos con una calidad y con unos tratamientos fitosanitarios inferiores a los que nos obliga la ley a hacerlo aquí en España y en el resto de Europa, algo que viene provocado por los votos de las derechas, y también del PSOE a favor de los tratados con terceros países, mientras que la izquierda que representa Sumar en Europa propuso la revisión de estos tratados y se encontró con la oposición de los mismos partidos que luego quieren hacerse fotos con los agricultores”.

Los agricultores, ha señalado, tienen en su mano parar esto votando a Sumar mayoritariamente el próximo domingo que es la fuerza que vela por la medianas y pequeñas explotaciones”. Así, ha recordado que en el reparto de la Política Agraria Común, son entidades como Telefónica -5,5 millones de euros-, Mercadona -1,5 millones de euros-, Freixenet -1,9 millones de euros- o El Pozo -cuatro millones de euros- los que se llevan el botín, mientras que los pequeños agricultores reciben “las migajas” algo a lo que desde Sumar “queremos darle la vuelta”

Por último, Toti ha señalado que desde Sumar en Huelva “ya tenemos preparado el dispositivo de apoderados, deseando que la jornada electoral se desarrolle con total normalidad, algo que “no todos tienen claro” ya que desde Sumar hemos recibido mensajes de odio por las redes sociales y entendemos que no se puede naturalizar la violencia” y ha enfatizado que “abogamos por la paz y la democracia”.