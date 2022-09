La startup Stemdo incorpora a sus 13 primeros profesionales en Huelva

La startup onubense Stemdo comienza septiembre con la incorporación de 13 profesionales STEM en Huelva. La empresa, que está creando un ecosistema de empleo digital en la ciudad, suma a sus oficinas a sus primeros miembros, perfiles digitales altamente cualificados, "las profesiones más demandadas en el mercado laboral", según señala la propia startup.

“Siempre he tenido miedo de no poder desarrollar mi carrera profesional en Huelva. Parece que por una maravillosa casualidad los tiempos se solaparon, terminé FP de desarrollo de aplicaciones multiplataforma y esta empresa me dio una oportunidad”, explica Manuel.

A sus 38 años este onubense que trabajaba en una tienda de informática dedicó su escaso tiempo libre a estudiar programación, donde descubrió su gran pasión: “Sabía que quería trabajar en esto, pero no quería irme a Madrid o Barcelona. Me apasiona la programación, tiene un potencial ilimitado y la posibilidad de crecimiento es enorme”, agrega. Cuando terminó de estudiar comenzó el proceso de selección y se sumó al equipo de Stemdo.

Manuel es uno de los primeros contratados; la startup espera que en cuatro años solo en Huelva tengan alrededor de 300 perfiles digitales trabajando en proyectos de grandes multinacionales.

“Queremos abrir células de empleo STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por sus siglas en inglés) en varias provincias, creando ecosistemas de empleo tecnológico en regiones donde no existen estas ofertas y suelen tener alta tasa de desempleo”, explica Alfredo Montilla, CEO de la startup.

Los recién incorporados comenzarán un bootcamp (formación intensiva) de dos meses en la propia academia de la empresa, ofreciéndoles una formación exclusiva para cubrir las necesidades que demandan las empresas, sobre todo en materia de desarrollo cloud. “La formación será continua para estar siempre por delante de las necesidades de las empresas y así poder cubrir de forma ágil sus necesidades”, agrega Montilla.

“Una oportunidad enorme para poder completar nuestra formación en la academia de la empresa y sin coste para nosotros. Yo acabo de terminar mi formación en desarrollo de aplicaciones multiplataforma y estoy deseando comenzar el bootcamp”, explica Peter, otra de las 13 personas que se unen al proyecto este mes. A sus 27 años, residente en Isla Cristina, deseaba poder seguir viviendo y trabajando en su ciudad.

Estos 13 candidatos son "los primeros de muchos", ya que la empresa espera seguir ampliando en breve su equipo tanto en desarrollo cloud como en otras tecnologías en áreas como la ciberseguridad, el marketing digital o el low-code.

Y es que "las empresas precisan de forma urgente este tipo de perfiles altamente cualificados". “Nuestro objetivo es cubrir esa demanda de talento tecnológico. A través de nuestra plataforma las empresas podrán demandar los perfiles necesarios de forma rápida y transparente, simplificando los procesos de contratación”, añade Montilla.

Según la startup, la demanda de empleo STEM se verá incrementada hasta un 30% en 2030, siendo la segunda categoría de empleo neto de Europa, y generando un déficit en España de cientos de miles de puestos sin cubrir. Así, "Huelva ya está en camino de convertirse en un hub digital por la relevancia que va a tener la tecnología en las próximas décadas".