Más de 250 jóvenes participan en el lanzamiento de la startup Stemdo en Huelva

Más de 250 jóvenes apasionados por la tecnología se han interesado por la startup en el primer evento en Huelva en el que se ha hablado sobre el futuro de las profesiones digitales y han compartido los planes de carrera que ofrece Stemdo y los procesos de selección a los asistentes. “La demanda tanto actual como estimada de empleos tecnológicos no deja de crecer. Ahora mismo hay abiertas 40.000 vacantes relacionadas con tecnología digital en España, pero no todo el mundo está subido a esta ola. Madrid acumula más de 13.000 posiciones abiertas; las siguientes ciudades, Valencia y Barcelona. En Huelva tenemos 32 posiciones, pero vamos a estar mucho mejor posicionados”, ha añadido Alfredo Montilla, CEO de Stemdo.

Y es que la startup va a contratar a 30 personas en el mes de junio y espera crear más de 300 empleos en Huelva en cuatro años, aunque “nuestro plan contempla la expansión en otras regiones como Jaén, Cádiz, Badajoz o Albacete; además, estamos empezando a recibir propuestas de regiones como Canarias o Melilla”, ha añadido Montilla.

A través de una plataforma que agiliza la dotación de perfiles STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por sus siglas en inglés) a las empresas van a formar y contratar a más de 800 personas en 5 años, en regiones donde no existen ecosistemas de este tipo de empleos. “Es muy importante que proyectos como este se queden en Huelva y con Stemdo es probable que el talento se quede aquí”, ha añadido el delegado en la provincia de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Antonio Agustín.

En el evento han participado ha participado Miguel Álava, director general de Amazon Web Services en Europa y Portugal destacando la necesidad del talento y sus futuros desafíos. “Hay una desconexión entre el talento existente ahora y el talento necesario para la economía y eso es un desafío, pero también una oportunidad. Es importante que al trabajar desde cualquier parte podamos armonizar la España vaciada, entregando un trabajo de calidad desde cualquier punto”, ha añadido.

La startup ha creado una Academia – la Stemdo Academy-, “una entidad propia que contará con contará con partners formativos de primer nivel. Una vez incorporados a nuestra startup existe un plan de carrera 100% meritocrático con evaluaciones cada 6 meses basada en competencias y feedback de los clientes”, ha añadido Montilla.

Una oportunidad impensable para jóvenes apasionados por la tecnología como para el onubense Adrián Padilla que comenzó a programar con tan solo 13 años y aplicará a una de las vacantes, “me parece increíble que una empresa así nazca en Huelva. El plan de formación me apasiona y estoy deseando formar parte del equipo”, ha añadido ilusionado. Alberto Guerrero, director de eSports de Riot Games en Europa ha apoyado el lanzamiento de STEMDO. “En los proyectos de éxito la clave está en hacer un match, conectar la oferta con la demanda y crear los canales para que hablen entre ellos. Esta startup tiene su razón de ser: hay un problema y una solución abriendo una puerta para todos vosotros, para trabajar en grandes proyectos sin desplazaros de la ciudad de origen”.

Los perfiles tecnológicos cada vez son más demandados y con tendencias como el metaverso esta va a incrementarse. “Nuestra propuesta no es ganar la batalla por el talento, si no ser capaces de crear nuevos grupos de talento que hoy no tienen la capacidad de desarrollarse a su máxima capacidad. De hecho, uno de nuestros proyectos clave es desarrollar la FP Dual con todos los centros formativos en las regiones donde tengamos presencia” apunta el CEO de Stemdo. El equipo fundador formado por Alfredo Montilla, Nicolás Porras, Seddik Mahmah, Juan Manuel Barrionuevo acumulan experiencia en compañías como McKinsey and Company, Banco Santander o Abengoa y se lanzan a este proyecto con el convencimiento de que pueden transformar el futuro de muchas regiones y asegurar que todo el mundo tenga acceso a la revolución digital y de profesiones STEM.