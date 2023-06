Selectividad 2023 en Huelva: el estudiante José Manuel Landero, de Lepe, consigue la mejor nota

Después del duro esfuerzo, de las largas jornadas de estudio, del sacrificio y los nervios en los exámenes finales, llega la recompensa. Desde este jueves, los estudiantes de Huelva y provincia que se presentaron hace una semana a la convocatoria ordinaria de la Selectividad, pueden conocer sus notas provisionales. Unos resultados que, en general, han sido positivos, tal y como aseguran desde la Universidad de Huelva.

Un total de 1.916 estudiantes, de los 2.005 presentados a la PEvAU, han superado las pruebas. En concreto, en esta convocatoria ha habido un 95,56% de aprobados, frente al 4,44% restante que han sido estudiantes no aptos.

Asimismo, la mejor nota de Acceso (media entre bachillerato y exámenes PEvAU) corresponde a José Manuel Landero Plaza, alumno del IES La Arboleda (Lepe) a quien la Universidad ha felicitado por sus resultados de 9,975 en acceso y dos 10 en materias de admisión. La nota de admisión es por tanto, 13,975.

"Estoy muy feliz, aunque sabía que iba a sacar una nota bastante alta, ya que los exámenes me salieron muy bien", contaba a este periódico el estudiante. José Manuel ha estudiado ocho horas diarias cada tarde de manera previa a la Selectividad y a lo largo de todo el curso académico ha aspirado a lo máximo, siempre buscando la excelencia porque, como dice, "es su forma de hacer las cosas". El joven, que ha sacado en Bachillerato de Ciencias un 10 (6 puntos en el cómputo global de Selectividad) ha obtenido en la fase obligatoria dos dieces y un 9,75. En la fase de admisión, con las asignaturas específicas, sus resultados han sido de 10, tanto en Dibujo Técnico como en Matemáticas, la más temida en las pruebas de este año. "Para mí el examen de Matemáticas no fue difícil. Opté por la opción de las dos que me resultaba más familiar y me salió bastante bien", confiesa el alumno.

Para Landero ha sido un curso "duro", pero tenía claro que quería hacerlo "lo mejor posible para poder optar a su carrera favorita". Quiere estudiar el doble Grado en Matemáticas e Informática. Lo hará en la Universidad de Sevilla, donde justo acaba de solicitar admisión y donde ya le espera un piso para hospedarse en su próxima aventura académica. El año pasado, este grado se quedó en una nota de corte de 13,5, por lo que "cree que accederá sin problema con su calificación".

Aunque los estudios que ha elegido podrían abrirle, de par en par, las puertas a un gran futuro profesional en distintos campos, el lepero ha optado se decanta por la docencia: "Me veo dando clases en Secundaria, es lo que más me gusta y hacia donde quiero ir en un principio. Puede ser que a medida que vaya cursando los estudios universitarios pueda cambiar de opinión, pero a día de hoy, es mi sueño", confiesa ilusionado. Sin embargo, eso será el próximo curso, después del verano. Ahora, tras el trabajo bien hecho, toca disfrutar y José Manuel planea celebrarlo yéndose de viaje con sus amigos a Portugal.

Este viernes se abre el plazo de reclamaciones

Una vez conocidos estos resultados provisionales, se abre un plazo de reclamaciones del 23 al 27 de junio y se inicia la preinscripción, el periodo de presentación de solicitudes de admisión para los estudiantes de nuevo ingreso, que va desde el 22 al 30 de junio.

Las listas con la primera adjudicación de las plazas se publicarán el 6 de julio, dando paso al primer periodo de matrícula hasta el 10 de julio. Toda la información del resto de adjudicaciones y de la convocatoria extraordinaria puede consultarse en las webs del Servicio de Gestión Académica de la UHU y del Distrito Único Andaluz.

Desde el Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Huelva recuerdan que toda la información al respecto puede consultarse a través de la web del Servicio de Gestión Académica.