Selectividad 2023 en Huelva: el examen de Historia, el más temido por los estudiantes el primer día de las pruebas

Termina la cuenta atrás y los estudiantes de Huelva se enfrentan a las pruebas de Selectividad. Las aulas del Campus del Carmen, junto a la sede de Aracena, acogerán los exámenes de acceso a la Universidad hasta el próximo jueves, 15 de junio. Los pasillos de la UHU son un hervidero de nervios. Los jóvenes agotan sus últimos cartuchos antes de comenzar cada uno de los exámenes para los que se han estado preparando todo el curso académico. Y aunque atrás quedaron ya las interminables horas de estudio, los desvelos y las notas finales del Bachillerato, ahora emprenden un nuevo tren que les guiará a su próximo destino: elegir la carrera universitaria que les guiará al futuro laboral con el que han soñado.

Un fragmento sobre La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca ha sido la primera opción que los estudiantes de Huelva han podido elegir en el examen de Lengua y Literatura II con el que ha comenzado la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU) de este curso. La segunda opción ha sido un editorial publicado en El País el pasado 28 de enero titulado Tropieza la digitalización.

Con este primer examen de la Selectividad 2023, los 2.459 estudiantes de Huelva (el 4,93% del total de la PEvAU en Andalucía) han roto el hielo enfrentándose a uno de los momentos más decisivos de toda su etapa educativa.

Beatriz María Coman tiene 17 años y llegaba desde del IES Rafael Reyes de Cartaya con un puñado de nervios en los bolsillos y una carpeta repleta de apuntes. "He ido muy nerviosa al primer examen pero el resto ya lo afronto más relajada, sobre todo después de haber hecho bien la prueba de Lengua, gracias a La casa de Bernarda Alba", contaba. A pesar de ser un día intenso, la joven confiesa que "todo el trabajo ya está hecho y ahora espera recoger los frutos de las eternas jornadas de estudio". Sueña con estudiar Enfermería, la carrera más demandada en la Universidad de Huelva y confiesa de manera tajante que "no parará hasta cumplir su sueño, ya sea en la capital o en otra universidad de Andalucía".

Laura Carrasco, del Instituto Femenino, apuesta por estudiar la titulación de Estadística. "Como en Huelva no la hay, me gustaría cursarla en Sevilla si me da la nota, si no, las opciones serían Granada o Badajoz, pero quiero ir a por ello", contaba entusiasmada.

Otros apuestan por carreras tan sorprendentes como Ingeniería Aeroespacial. Julio Arias, del IES Odiel, en Gibraleón, quiere irse a Cádiz para estudiar algo con lo que lleva fantaseando desde niño. "Hay que apostar por lo que se quiere", sentenciaba orgulloso antes de entrar en la siguiente prueba.

Y entre los jóvenes que serán el futuro del país, también estaban sus profesores. Celeste López, vocal y profesora de Filosofía del IES Rafael Reyes de Cartaya, ha estado al lado de sus alumnos para brindarles apoyo moral, "a pesar de que yo estoy aún más atacada", decía entre risas. Con todo, aseguraba que "ellos están sobradamente preparados y confío en que lo harán muy bien".

Otros alumnos, como Estrella García, del IES Guadiana de Ayamonte, se presentaban a la Selectividad a pesar de que tiene claro que hará un grado superior de Infantil. "Quiero trabajar en una guardería pero me han recomendado que aún así me presente a Selectividad y he estudiado como la que más". Al igual que su compañero Ismael Álvarez, estudiante de Derecho, que se presenta en esta convocatoria para subir nota. "No estoy tan nervioso como la primera vez porque ya la cursé, pero me lo he tomado muy enserio y quiero aspirar al máximo", apuntaba.

Este año el examen más temido ha sido el de Historia, que ha comenzado a las 11:00 y que ha contado entre sus opciones a desarrollar con la Crisis de la monarquía borbónica. La Guerra de la Independencia y los comienzos de la revolución liberal. La Constitución de 1812; tema que también se planteó el año anterior; 'El Sexenio Revolucionario (1868-1874): intentos democratizadores. De la revolución al ensayo republicano'; 'La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)', que repite este año; y 'Los gobiernos democráticos (1979-2000)'.

La Universidad de Huelva aspira a ser el centro de estudios elegido por los estudiantes

Este martes ha comenzado así la Fase de Acceso, cuya superación es obligatoria para acceder a la universidad. Está compuesta de tres materias obligatorias: Lengua Castellana y Literatura, una Lengua Extranjera (alemán, francés, inglés, italiano o portugués) e Historia de España. A estas se sumará una cuarta disciplina de modalidad a elegir: Fundamentos del Arte, Latín II, Matemáticas II o Matemáticas Aplicadas a la Ciencias Sociales.

La nota máxima que se puede alcanzar en esta fase es de diez puntos y la puntuación obtenida, junto con la nota media del expediente de Bachillerato, configuran la nota de acceso que se calculará ponderando el 40% de la nota de la PEvAU y el 60% de la calificación final de Bachillerato.

Esta primera jornada se ha desarrollado con total normalidad y, además, es la primera convocatoria de la PEvAU desde la pandemia donde se han eliminado todas las restricciones sanitarias. La rectora de la UHU, María Antonia Peña, ha deseado “mucha suerte” a los estudiantes que se someten a las pruebas durante estos días, “que estén tranquilos, que se relajen en las áreas que hemos habilitado para ello, o en los jardines de nuestro campus”, y la rectora ha expresado su deseo de que “les salgan muy bien los exámenes y saquen buenas notas”.

Peña también ha aprovechado para invitar a los alumnos que realizan la PEvAU que contemplen la UHU para cursar sus estudios universitarios. “Podrán ver que tenemos un campus muy universitario, con una vida muy intensa, donde por nuestro tamaño se dan relaciones basadas en la cercanía, y que ofrece titulaciones con una calidad acreditada”. En este punto, la rectora ha querido recordar que en la Universidad de Huelva se cursan carreras “muy pragmáticas, atractivas, con una altísima demanda a nivel andaluz y nacional, y con un alto nivel de empleabilidad”.

Desde el Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Huelva se recuerda que en el área de Gestión Académica de la web de UHU (www.uhu.es) puede consultarse tanto la distribución de centros educativos por sedes, así como el aula asignada a cada estudiante para la realización de todos los exámenes. Se incluye asimismo información académica de interés referida a los materiales permitidos para el desarrollo de las pruebas, además orientaciones y consejos útiles para afrontar con éxito la PEvAU.

Cada sede cuenta con una persona responsable, encargada de su organización, y se ha dispuesto una amplia plantilla de profesorado y personal de administración y servicios, con la finalidad de que las pruebas se desarrollen sin incidencias y de forma segura.

El Tribunal Único de la PEvAU constituido en la Onubense se compone de más de 200 profesionales, entre miembros de la Comisión Universitaria, responsables de sedes, vocales correctores y vocales vigilantes –tanto personal docente universitario como profesorado de Enseñanza Secundaria–, personal de administración y servicios, vocales colaboradores de los centros educativos de secundaria y personal técnico especialista en educación y psicología para la sede NEAE y aulas de relajación, respectivamente.