Salud duda acerca de que el centro de salud de Isla Chica esté antes de final de año

La delegada de Salud en Huelva, Manuela Caro, ha manifestado esta mañana ciertas "dudas" acerca de que el centro de salud de Isla Chica esté en funcionamiento antes de finales de año, tal y como había asegurado la Junta de Andalucía a mediados de septiembre.

El motivo de esta incertidumbre radica en las obras que aún quedan por hacer en la red de alcantarillado, "una cuestión que el PSOE no dejó redactada en el proyecto de construcción del edificio", según ha asegurado Salud en varias ocasiones. En este sentido, Caro ha especificado que el permiso de las mencionadas obras, que debía otorgarlo el Ayuntamiento de Huelva, no se ha obtenido hasta la semana pasada, por lo que no será "hasta ahora" cuando puedan emprenderse tales actuaciones.

En esta línea, la delegada de Salud ha subrayado que la Junta de Andalucía introducirá todo el mobiliario en estas semanas para que, una vez que terminen las obras en el alcantarillado, "el centro de salud pueda estar operativo para los vecinos, un hecho sobre el que trabajamos para que sea inmediato".