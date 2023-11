El Salón de Otoño de Pintura de Huelva abre sus puertas en la Casa Colón

El Salón de Otoño de Pintura de Huelva regresa por vigésimo sexta vez a la Casa Colón, cuyo Salón Iberoamericano recoge una exposición de pinturas de primerísimo nivel. La misma, que podrá visitarse hasta el próximo 14 de diciembre, fue inaugurada este jueves por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina.

Entre las obras que componen esta exposición se encuentra Blue XIII, del artista onubense Jorge Hernández, que ha obtenido el primer premio de esta edición por unanimidad del jurado, que ha valorado especialmente su calidad técnica y conceptualización. Así, se trata de un trabajo que aborda la abstracción en el fondo y también hace una incursión en la figuración, mostrando como elemento único a una mujer y, de forma paralela, dando visibilidad al mundo digital y a la metafísica de la pintura.

El Salón de Otoño de Pintura de Huelva, además de ser una plataforma para dar difusión y premiar el talento artístico, es también muy importante porque viene a engrandecer la colección pública del Consistorio y por lo tanto, el patrimonio de la propia ciudad, convirtiéndose en un referente de la cultura de la ciudad y punto de encuentro tanto para creadores como para espectadores.

Cabe indicar que esta exposición, cuya entrada es gratuita, puede visitarse en horario de lunes a viernes, de 11:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:30, así como los sábados de 11:30 a 13:30. Los domingos y festivos permanecerá cerrada.

Al respecto, Pilar Miranda ha destacado “la importancia de acoger en nuestra ciudad una exposición pictórica de este nivel, compuesta por 26 obras de una belleza y una calidad extraordinaria, que durante las próximas semanas van a situar a Huelva en el mapa como auténtica capital de la cultura y que ha logrado consolidarse como una de las citas más importantes del panorama artístico nacional”.

De esta forma, onubenses y visitantes ya pueden deleitarse contemplando un catálogo compuesto por trabajos de diferentes artistas que fueron seleccionados por el jurado de este certamen nacional de pintura entre un total de 124 trabajos presentados y “que han dado forma a una muestra de gran belleza, variada y arriesgada, que sorprende e impresiona a partes iguales, por lo que estoy segura que no va a dejar indiferente a nadie”, señala Miranda.

Hay que recordar que este evento cultural, que en su inauguración también ha estado respaldado por el presidente de la Diputación Provincial, David Toscano, y la rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, inició su andadura de la mano del Círculo Mercantil en los años sesenta del pasado siglo y posteriormente fue el Ayuntamiento de la capital quien asumió su organización.

Sobre los ganadores de esta edición

El ganador del primer premio del Salón de Otoño de este 2023, Jorge Hernández, nació en Huelva en 1973, es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y cuenta con una extensa trayectoria artística, en la que además de haber podido participar en numerosas exposiciones individuales y colectivas de carácter nacional e internacional ha sido reconocido con un total de 25 galardones.

Por su parte, el segundo premio de la vigésimo sexta edición de este certamen ha sido para Retrato a caballo, obra de Nieves González. Esta artista plástica, nacida en Huelva en el año 1996, cuenta con el Grado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y del País Vasco. A pesar de su juventud, la onubense ha realizado un total de siete exposiciones en Andalucía y su talento ha sido premiado con distintos reconocimientos.

Asimismo, en este certamen se han concedido cuatro accésits, que han sido otorgados a las obras Tras el fuego, de Encina Rodríguez, Miniatura de Sara Gómez, I want it all de Verónica Márquez, y Parecía un unicornio pero no de Alexader Grahovsky.