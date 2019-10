El SAS destaca las reducciones del cupo de pacientes para los médicos

El Distrito Sanitario Huelva-Costa y Condado-Campiña, responsable de la Atención Primaria en todas esas zonas de la provincia, destaca la reducción del cupo de pacientes que tienen adscritos los médicos de familia. El distrito indica que ya el 96% de las consultas de estos facultativos tienen menos de 1.600 usuarios “cuando hace un año el porcentaje se quedaba en el 61%” lo que supone una bajada de 33 puntos en la cifra de pacientes que debe atender los médicos. El cupo no debe pasar de los 1.500.

La delegada territorial de Salud, Manuela Caro, declaró hace pocos días que “vamos mejorando y que pronto habrá buenas noticias” en relación a las reivindicaciones planteadas por la AsociaciónBasta Ya.Caro añadió que “estamos trabajando para que cada médico tenga menos de 1.500 usuarios asignados y que al menos, se cuente con un espacio de 7 minutos para atender a cada uno de ellos”. Caro comentó que hay un gran problema para conseguir más profesionales pero “estamos avanzando”.

El distrito por su parte, refutó las afirmaciones tanto de Basta Ya como del Sindicato Médico, acerca de la mala calidad de las contrataciones que se ofrecen a los médicos. De este modo, se indica que “solo el 28% de los facultativos contratados son eventuales: 41 de ellos médicos de familia en funciones de Pediatría, que por ley no se pueden interinizar, apunta el distrito, y 28 no MIRcontratados en circunstancias de excepcionalidad que tampoco se pueden interinizar, “lo que hace que el porcentaje de eventualidad gestionable sea exactamente el 12,6%”.

Otro punto conflictivo hace referencia al pasado verano en el que desde el distrito, se informa que se contrataron 13 médicos más que en el de 2018” y no se contrataron más por no haberse encontrado y a los que reúnen condiciones “se les está ofreciendo contratos dignos y estables”. En otro momento, el distrito cuantifica en 50 el incremento de médicos “para una plantilla horizonte razonable”.Por último respecto a los 20 MIR que hicieron la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria en su última promoción, el distrito destaca que se ha quedado el 55% de esos facultativos para ejercer su actividad en la provincia: Actualmente hay 11 con posibilidades de que otros 2 sigan a partir de enero de 2020 tras haber pedido una prórroga.

De este modo, se contestaba desde el distrito a una carta enviada por el Sindicato Médico (SM) a sus afiliados. El escrito denunciaba que “después de más de seis meses de la nueva gerencia, más del 60% de la plantilla de facultativos de Atención Primaria es temporal, cifras muy alejadas del 8% que se recomienda en la Administración”.El SM indica asimismo, que desde abril del año pasado “no se realiza ningún contrato de facultativo mediante los mecanismos de Bolsa en los distritos sanitarios Condado-Campiña y Huelva-Costa, pese a existir profesionales inscritos en la misma y de hecho contratados de forma irregular.

El Sindicato Médico tiene claro que la situación que padecen los facultativos en la provincia, les hace ser “los peor pagados de España, con mayor tasa de eventualidad, acumulando sistemáticamente los cupos de compañeros ausentes sin ser retribuidos por ello como obligan las resoluciones actuales”. Además, insiste en que “desde hace más de 18 meses no se utiliza la Bolsa única del SAS para formalizar contrataciones, usándose para ello un sistema de contratación al margen de lo establecido por ley”.

Incidiendo en el tema de las retribuciones, el SM recuerda que los médicos “deben recurrir a los tribunales para poder cobrar (tarde y mal) parte de sus retribuciones actualmente reconocidas”. Esas retribuciones no han tenido ninguna subida de las prometidas, y además “se están incumpliendo las retribuciones vigentes, no retribuyéndose los dobles cupos, ni los descansos semanales no disfrutados, etcétera”. Los dobles cupos son la asunción de los pacientes de un médico en vacaciones o de baja por un compañero.