Rogelio Velasco destaca el músculo de las empresas de Huelva en la recuperación

El consejero de Transformación Económica de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco fue el encargado de la presentación del acto del día de la industria y comenzó por defender el peso de la misma y sus empresas en la provincia en el conjunto de la economía de la comunidad autónoma. Así, tras reconocer que el 2020 fue “catastrófico”, apuntó a que el año pasado marcó el inicio de la recuperación y a pesar de evolución del Valor Añadido Bruto ha llegado al 3,3%, sí quiso añadir el peligro de la inflación como uno de los mayores peligros a los que se enfrenta esa tendencia alcista, toda vez que, el año pasado, el IPC experimentó un crecimiento superior 5% y el índice de precios del sector industrial fue del 20%, lo que en términos nominales supone 19.932 millones de euros, un máximo histórico Industria de Huelva que supone el 11,7% del VAB del conjunto de la industria de Andalucía”.

Con todo ello, “el índice de producción industrial de Andalucía creció 5%, tras la caída del 12% en 2020 y se incrementó el número 46,5% el número de establecimiento de plantas en funcionamiento”, algo que se tradujo en el mayor nivel de empleo desde el 2008: 20.000 empleos corresponde a la industria de Huelva, casi el 32% más, muy por encima del crecimiento del sector en Andalucía 0,1%”.

Velasco recordó también las cifras de ventas de los productos industriales onubenses que suponen “las tres cuartas partes de las andaluzas hasta llegar a los 26.947 millones de euros el año pasado, un 30% más que en 2020 y 10 puntos por encima de la media nacional”, lo que supone consolidar la “recuperación de los mercados internacionales”.

Respecto a la capacidad competitiva, las exportaciones onubenses, con la industria a la cabeza , suponen un total de 6.278 millones de euros, la cuarta parte de todo lo exportado por la industria de Andalucía”, con el sector químico y metalúrgico como contribuyente neto en la reactivación económica. Para Velasco “las empresas de Aiqbe desempeñan un papel estratégico, ya que es uno de los núcleos más pujantes de la actividad industria andaluza y española, con un nivel tecnológico, sostenibilidad y alta productividad que generan oportunidades de empleo e inversión”.

A su juicio, la Junta actúa como impulsor de este tipo de proyectos. De hecho, esta misma semana “la aceleradora de proyectos, dio luz verde a diez iniciativas industriales, tres de ellas se van a desarrollar en Palos, en concreto en Cepsa Química, Gunvor, Fertiberia. No obstante, momentos después, el viceconsejero de Turismo, adelantó que en el próximo Consejo de Gobierno se aprobarán “otros tres más que tendrán lugar en Huelva”, aunque no quiso dar más detalles “hasta que no estén aprobados de manera definitiva”. A esos tres, Velasco añadió el CirCular Atlantic Copper y a otro más de Iberdrola en Gibraleón y Trigueros. Todos ellos supondrán la inversión de más de 522 millones y la creación de 909 nuevos empleos.

Por último, el consejero recordó la puesta en marcha del Plan de Acción Crece Industria 2021-2022 “en el que participan más de 200 entidades públicas y privadas en una hoja de ruta, con 20 medidas y 91 actuaciones y que está dotado con 150 millones de euros. La Red de ciudades industriales de Andalucía, que va a suponer un mayor intercambio de información y contacto, porque tienen problemas comunes y soluciones comunes”.